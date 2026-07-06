Trump bombası Dünya Kupası'nı karıştırdı: UEFA FIFA'ya ateş püskürdü

2026 Dünya Kupası'nda Donald Trump bombası ortalığı karıştırdı.

ABD Milli Takımı'nın Bosna Hersek ile oynadığı maçta Folarin Balogun kırmızı kart görmüştü. ABD'nin golcüsü, FIFA Disiplin Talimatı gereği Belçika ile oynanacak son 16 turu maçında forma giyemeyecekti.

Ancak FIFA, disiplin kurulunun yetkisini kullanarak cezayı bir yıllığına askıya aldı ve Balogun'un Belçika karşısında oynayabileceğini açıkladı.

Bu kararı FIFA Başkanı Gianni Infantino ile görüşen ABD Başkanı Donald Trump'ın aldırdığının iddia edilmesi bomba etkisi yarattı.

UEFA ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Avrupa futbolunun patronu UEFA, bu karar nedeniyle dünya futbolunun patronu FIFA'ya sert tepki gösterdi.

UEFA'dan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Dünkü karar kırmızı çizgiyi aştı. Futbol da diğer tüm sporlar gibi, adil, dürüst ve şeffaf rekabetin temelini oluşturan kurallara dayanır. Bazen kurallar yoruma açıktır. Ancak bu durumda öyle değil. Kırmızı kartın ardından gelen en az bir maçlık otomatik men cezası, isteğe bağlı bir seçenek değildir ve uygulanması için yetkili bir mercinin kararına ihtiyaç duymaz. Futbol dünyanın en sevilen sporudur. Dünyanın her yerinde aynı kurallarla oynandığı için güven verir. Hiçbir turnuva tamamen bağımsız değildir ve söz konusu turnuva Dünya Kupası ise, oyunun bütünü üzerinde olumlu veya olumsuz sonuçlar doğurma gücüne sahiptir. Eşi benzeri görülmemiş, akıl almaz ve hiçbir şekilde haklı çıkarılamaz olan bu karar karşısında duyduğumuz şaşkınlığı ifade ediyoruz.”