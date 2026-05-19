TRT'den müjde: İstanbul'daki dev final şifresiz yayınlanacak
UEFA Avrupa Ligi'nde İstanbul'da oynanacak Freiburg-Aston Villa finali TRT 1 üzerinden naklen ekranlara gelecek.
UEFA Avrupa Ligi'nde dev final!
Futbolseverlerin merakla beklediği final öncesi TRT'den müjde geldi.
Almanya Bundesliga ekibi Freiburg ve İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa, finalde karşı karşıya gelecek.
20 Mayıs Çarşamba (yarın) İstanbul'da Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 22.00'de başlayacak.
MAÇIN HAKEMİ LETEXIER
Karşılaşmayı Fransız hakem François Letexier yönetecek.
Letexier'in yardımcılıklarını Cyril Mugnier ve Mehdi Rahmouni yapacak.
VAR'da Jerome Brisard, AVAR'da Willy Delajod olacak.
MUHTEMEL 11'LER
İki takımın dev final öncesi muhtemel 11'leri şu şekilde:
Freiburg: Atubolu, Kübler, Ginter, Lienhart, Treu, Eggestein, Manzambi, Beste, Höler, Grifo, Matanovic
Aston Villa: Martinez, Cash, Konsa, Torres, Digne, Lindelöf, Tielemans, McGinn, Rogers, Buendia, Watkins
TRT'DEN MÜJDE
Freiburg-Aston Villa mücadelesi, TRT 1'den naklen yayınlanacak.
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi