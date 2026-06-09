Geçmiş uluslararası organizasyonlarda frekans sinyalini kısıtlayarak yayınlarını şifreli hale getiren TRT, 2026 Dünya Kupası öncesinde futbolseverlerin aklındaki en büyük soru işaretini ortadan kaldırdı. Kurumdan yapılan resmi açıklamada, A Milli Takımı'nın maçları başta olmak üzere tüm Dünya Kupası karşılaşmalarının Türkiye'de şifresiz ve kesintisiz yayınlanacağı teyit edildi.

FREKANS AYARI YAPANLARA MÜJDE

TRT, daha önce uluslararası spor organizasyonları için gerekli frekans ayarlarını yapan izleyicilerin yeniden herhangi bir işlem yapmasına gerek olmadığını da açıkladı. Yeni izleyiciler için ise uydu alıcılarının güncel frekans bilgilerine göre ayarlanması gerektiği hatırlatıldı. Kurum açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

Karşılaşmaları kesintisiz takip edebilmek için uydu alıcılarınızı görselde yer alan güncel frekans bilgilerine göre ayarlamanız yeterlidir.

A MİLLİ TAKIM DA SAHNEDE

Bu yıl ilk kez 48 takımın katılımıyla ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek olan FIFA 2026 Dünya Kupası, format büyüklüğü ve katılımcı sayısıyla tarihin en kapsamlı turnuvası olma özelliği taşıyor. Türkiye Milli Takımı'nın da yer alacağı dev organizasyonda TRT'nin şifresiz yayın kararı, milyonlarca futbolseveri yakından ilgilendiriyor.

YAYINLAR 2 GÜN SONRA BAŞLIYOR

Turnuvanın açılışına 2 gün kalan bu süreçte TRT, tüm teknik hazırlıklarını tamamladığını ve yayın altyapısının sorunsuz çalışacağını güvence altına aldığını bildirdi. Futbolseverler, Dünya Kupası heyecanını ek bir ücret ya da abonelik gerektirmeksizin TRT ekranlarından takip edebilecek.