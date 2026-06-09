Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Spor TRT'den Dünya Kupası uyarısı geldi

TRT'den Dünya Kupası uyarısı geldi

FIFA 2026 Dünya Kupası'nın başlamasına 2 gün kala TRT, merak edilen soruya yanıt verdi. Daha önceki turnuvalarda şifreli yayına geçen kurum, bu kez futbolseverlere müjdeli haberi duyurdu: Şifresiz maç yayını için TRT, bir de uyarıda bulundu.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
TRT'den Dünya Kupası uyarısı geldi
Son Güncelleme:

Geçmiş uluslararası organizasyonlarda frekans sinyalini kısıtlayarak yayınlarını şifreli hale getiren TRT, 2026 Dünya Kupası öncesinde futbolseverlerin aklındaki en büyük soru işaretini ortadan kaldırdı. Kurumdan yapılan resmi açıklamada, A Milli Takımı'nın maçları başta olmak üzere tüm Dünya Kupası karşılaşmalarının Türkiye'de şifresiz ve kesintisiz yayınlanacağı teyit edildi.

FREKANS AYARI YAPANLARA MÜJDE

TRT, daha önce uluslararası spor organizasyonları için gerekli frekans ayarlarını yapan izleyicilerin yeniden herhangi bir işlem yapmasına gerek olmadığını da açıkladı. Yeni izleyiciler için ise uydu alıcılarının güncel frekans bilgilerine göre ayarlanması gerektiği hatırlatıldı. Kurum açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
Karşılaşmaları kesintisiz takip edebilmek için uydu alıcılarınızı görselde yer alan güncel frekans bilgilerine göre ayarlamanız yeterlidir.

TRT'den Dünya Kupası uyarısı geldi - Resim : 1

A MİLLİ TAKIM DA SAHNEDE

Bu yıl ilk kez 48 takımın katılımıyla ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek olan FIFA 2026 Dünya Kupası, format büyüklüğü ve katılımcı sayısıyla tarihin en kapsamlı turnuvası olma özelliği taşıyor. Türkiye Milli Takımı'nın da yer alacağı dev organizasyonda TRT'nin şifresiz yayın kararı, milyonlarca futbolseveri yakından ilgilendiriyor.

TFF'den Milli Takım marşı açıklaması: MHP'ye mesajTFF'den Milli Takım marşı açıklaması: MHP'ye mesaj

YAYINLAR 2 GÜN SONRA BAŞLIYOR

Turnuvanın açılışına 2 gün kalan bu süreçte TRT, tüm teknik hazırlıklarını tamamladığını ve yayın altyapısının sorunsuz çalışacağını güvence altına aldığını bildirdi. Futbolseverler, Dünya Kupası heyecanını ek bir ücret ya da abonelik gerektirmeksizin TRT ekranlarından takip edebilecek.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
TRT Milli Takım Dünya Kupası Canlı Yayın
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro