TRT'den Dünya Kupası finalinde skandal yayın: Yine ortalığı karıştırdılar
İspanya - Arjantin arasında oynanan Dünya Kupası finaline TRT'nin skandal kararı damga vurdu. Yayıncı kuruluş TRT, devre arasında gerçekleşen sahne şovları yerine reklam kuşağı ve ilk yarı değerlendirmelerini yayınladı. Bu karar büyük tepki çekti.
2026 FIFA Dünya Kupası finalinde İspanya ile Arjantin karşı karşıya geldi. New York Stadyumu'nda oynanan mücadelenin normal süresinde gol sesi çıkmadı.
İSPANYA ŞAMPİYON
Uzatmalara giden maçta İspanya, 106. dakikada Ferran Torres'in kaydettiği golle galip geldi. Bu sonuçla birlikte İspanya Dünya Kupası şampiyonluğuna ulaşırken yayıncı kuruluş TRT'den tepki çeken bir karar geldi.
SAHNE ŞOVLARI YAYINLANMADI
Karşılaşmada ilk yarının sona ermesinin ardından TRT, stadyumdaki sahne şovlarını yayınlamadı. Madonna, BTS, Justin Bieber, Coldplay ve Shakira'nın performansı ekrana verilmedi.
Bunun yerine reklam kuşağı ve spor yorumcularının ilk yarıya dair değerlendirmeleri yayınlandı. TRT'nin bu kararı futbolseverlerin yoğun tepkisi çekti.
TRT'NİN SKANDALLARI BİTMEDİ
Dünya Kupası boyunca TRT'de yaşanan skandal olaylar turnuvanın önüne geçti. İran - Yeni Zelanda maçında spikerin takımları karıştırması, faul pozisyonunda su molası sanılarak reklama gidilmesi ve Kerem Aktürkoğlu'nun yapay zekayla oluşturulmuş fotoğrafının gerçek sanılarak ekrana verilmesi daha önce gündem olmuştu.