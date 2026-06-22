TRT'de Milli Takım isyanı: Paraları geri verin

Dünya Kupası'nda önce Avustralya'ya ardından da Paraguay'a kaybederek dev turnuvaya havlu atan A Milli Takım'a tepkiler dinmiyor.

Spor yorumcusu Kaya Çilingiroğlu, 2002 Dünya Kupası'nın perde arkasını anlatırken ABD'deki turnuvayla da ilgili çarpıcı iddialarda bulundu. 2002 Dünya Kupası'ndaki üçüncülük coşkusunun gölgede bıraktığı prim rezaletini ve taraftar katılımının gerçek boyutunu sert bir dille gün yüzüne çıkaran Çilingiroğlu TRT ekranlarından çok sert açıklamalarda bulundu.

"600 KİŞİ GİTTİ, PARA ÖDEYEN 3 KİŞİYDİK"

Çilingiroğlu, 2002 Dünya Kupası'na bizzat gittiğini ve yaşananları yakından gördüğünü vurguladı. Turnuvaya götürülen kafileyle ilgili çarpıcı bir ayrıntı paylaştı:

Çok net söyleyeyim, 3 kişi gittik biz. Bizim dışımızda para veren kimse yoktu. 600 kişi mi, 800 kişi mi ne götürdüler, bizim dışımızda para ödeyen bir kişi yoktu.

MİLLİ TAKIM İSYANI: VERİN PARALARI GERİ

Kaya Çilingiroğlu kötü futbol nedeniyle A Milli Takım futbolcularını da yerden yere vurdu:

Nerede bu ülke? 40 senedir kaç bin tane şehit verdi? Onların anaları babaları düşünüyor musun? Aldığın paradan madem o kadar başarısız aldığınız paraları toplayın aranızda.

Şehit analarına versenize vakfa. Madem o kadar şeysiniz üzüldünüz.

Ağlayan Mert var ya yerde desin ki "Kardeşim ben bu parayı hak etmedim." Ben rezil ettim diyorsun değil mi? Rezil ettik milletimizi diyor. Arda mı dedi?

Ne dedi dedi. Aldığınız parayı verin abi.

Çıkarın bir fon kurun bari insanların gönlünü öyle alın. Ne anlatıyorsun bana?

Ne yaptığınızı da hak ettiniz. Bilmem kaç, atıyorum bir rakamı bilmiyorum söyleniyor ama ne kadar almış olsan çıkar ver abi şehit analarına!

Seni savunan senin bu kadar rahat etmeni akşam geceleri geziyorsunuz ya altınızda milyon euroluk arabalarla çıkıp çıkıp resimleri çektirip bir de gazetecilere "Kızı çekme, beni çekme!" Kimi çekecek herif seni çekecek tabii beni çekecek.

ÜÇÜNCÜLÜK REZALETİ ÖRTTÜ

Çilingiroğlu 2002 Dünya Kupası'na geri döndü ve en sert çıkışını o dönemdeki prim pazarlıklarına yönelik yaptı. Dünya üçüncülüğünün yarattığı coşkunun, yaşanan skandalı göz önünden uzak tuttuğunu savunan yorumcu şunları söyledi:

2002'de prim rezaleti ayyuka çıkmıştı. Dünya üçüncülüğü adı altında o rezalet örtbas edildi. O kadar iğrenç prim pazarlıkları oldu ki, almışlar almışlar, bir de 'biz jeep isteriz' falan denmişti.

O OYUNCULAR ŞİMDİ AHKAM KESİYOR

Çilingiroğlu, o dönemin yıldızlarına da doğrudan atıfta bulundu:

Şimdi o oyuncuların bir kısmı yorumcu olarak ahkam kesiyor.

Kronolojik olarak bu günlere neden geldik diye bu problemi çıkarmazsan doğruya gidemezsin, çözüm bulamazsın.