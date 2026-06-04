TRT yayın hakları için anlaştı: Dev maç şifresiz yayınlanacak

Milletler Ligi'nde mücadele eden Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı ilk maçında Dominik Cumhuriyeti'ni 3-2'lik skorla mağlup etmeyi başardı.

Brezilya'nın Brasilia kentinde düzenlenen turnuvada 2. maçına çıkmaya hazırlanan millilerimiz, Hollanda'yla karşı karşıya gelecek. TSİ 22.30'da oynanacak mücadele öncesi TRT'den müjdeli haber geldi.

TRT VE SARAN GRUBU ANLAŞTI

TRT, Milletler Ligi'nin yayın haklarını elinde bulunduran Saran Grubu ile anlaşmaya vardı. Yapılan anlaşma gereğince Filenin Sultanları'nın maçları hem TRT'den hem de S Sport'tan yayınlanacak.

HOLLANDA MAÇI TRT SPOR'DAN YAYINLANACAK

Böylece voleybolseverler, Filenin Sultanları'nın maçlarını şifresiz olarak izleyebilecek. Yayın akışında yer alan bilgilere göre; millilerimizin Hollanda maçı TRT Spor'dan yayınlanacak.

Türkiye Voleybol Federasyonu, TRT ile Saran Grubu arasındaki anlaşmaya dair yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

2026 Voleybol Milletler Ligi (VNL) karşılaşmalarının Türkiye yayın programı

netleşti. Türk Milli Takımlarımızın organizasyonda oynayacağı tüm karşılaşmalar ile

çeyrek final, yarı final ve final müsabakaları, TRT ve S Sport iş birliğiyle ortak

yayınlanacak. Voleybolseverler, Filenin Sultanları ve Filenin Efeleri'nin VNL heyecanını TRT ekranları ve S Sport üzerinden takip edebilecekler. Turnuvada yer alan diğer tüm karşılaşmalar ise S Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. 2026 Voleybol Milletler Ligi boyunca milli takımlarımıza başarılar diliyor, tüm voleybolseverleri bu büyük heyecana ortak olmaya davet ediyoruz.