TRT Fenerbahçe maçında olanları unutmadı: Dünya Kupası'nda olay tepki

2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde İspanya ile Belçika karşı karşıya geldi. Los Angeles Stadyumu'nda oynanan mücadelede İspanya rakibini 2-1'lik skorla mağlup etti.

İspanya'ya galibiyeti getiren golleri 30. dakikada Fabian Ruiz ve 88. dakikada Mikel Merino kaydetti. Belçika'nın golüyse 41. dakikada Charles De Ketelaere'den geldi.

IVAN BEBEK'İN ADINI SÖYLEMEYİ REDDETTİ

Bu sonuçla birlikte İspanya yarı finalde Fransa'nın rakibi olurken maç öncesi ilginç bir olay yaşandı. İlk düdük öncesi hakem kadrosunu sayan TRT spikeri Özkan Öztürk sıra Ivan Bebek'e geldiğinde duraksadı. Bebek'in ismini söylemeyi reddeden Özkan, “Söylemesek de olur" dedi.

FENERBAHÇE MAÇI UNUTULMADI

17 Mart 2016'da oynanan Braga - Fenerbahçe maçını yöneten Ivan Bebek, sarı-lacivertlilere üç kırmızı kart ve sekiz sarı kart gösterdi. Bebek kartların yanı sıra Fenerbahçe aleyhine verdiği pek çok kararla tartışma konusu oldu. Karşılaşmanın ardından UEFA, Bebek'in klasmanını düşürdü.