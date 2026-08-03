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Trossard fırtına gibi esti

Beşiktaş'ın yeni transferi ilk antrenmana çıktı. Trossard fırtına gibi esti.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Trossard fırtına gibi esti

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Hradec Kralove ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla devam etti.

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Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1.5 saat sürdü.

TROSSARD İLK KEZ ANTRENMANA ÇIKTI

Beşiktaş'ın yeni transferi Leandro Trossard, İstanbul'a geldikten sonra ilk kez antrenmana çıktı.

Trossard fırtına gibi esti - Resim : 2
Belçikalı futbolcu, Dünya Kupası sonrası çıktığı tatilden dönüşündeki antrenmanda fırtına gibi esti. Top tekniği ile dikkatleri çeken Trossard, hazır görüntüsüyle dikkat çekti.
Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano’nun yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışması şeklinde geçti.
Isınma koşularıyla başlayan idman, 5’e 2 top kapma ve yarı sahada taktik çalışmasının ardından dar alanda yapılan çift kale maçla tamamlandı.
Beşiktaş, hazırlıklarına yarın sabah yapacağı antrenmanla devam edecek.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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