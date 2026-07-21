Transferi yatmıştı: Yeni adresi belli oldu

Birlesik Arap Emirlikleri ekibi Al-Wahda'dan eski Fenerbahçeli futbolcu Dusan Tadic'in Hollanda ekiplerinden NEC Nijmegen ile anlaşma sağladığı ifade edilmişti.

Dusan Tadic'in maliyetinin NEC Nijmegen'e fazla gelmesinden dolayı transfer iptal olmuştu.

''MALİ AÇIDAN MÜMKÜN DEĞİL''

NEC Nijmegen Sportif Direktörü Carlos Aalbers, Dusan Tadic hakkında "Dusan Tadic ile ilgilenen birçok kulüp var. Şu anda onun transferi bizim için mali açıdan mümkün değil ancak transfer döneminin ilerleyen günlerinde bu durum değişebilir." demişti.

YENİ ADRESİ BELLİ OLDU

37 yaşındaki futbolcunun yeni adresi belli oldu.

Birleşik Arap Emirlikleri takımlarından Al-Nasr ile görüşmelere başlayan Sırp yıldız anlaşma sağladı.

Tadic'in yeni kulübüyle bir yıllık sözleşme imzalayacağı yazıldı.

TWENTE TRANSFERİ DE OLMADI

Hollanda basınında çıkan haberlere göre; Twente'nin de Tadic ile görüştüğü ancak yıldız oyuncunun maliyetinin Hollanda ekibine de fazla geldiği belirtildi.