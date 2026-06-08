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Halk TV Spor Transferi Sadettin Saran yaptı: Aziz Yıldırım seçilince resmen açıklandı

Transferi Sadettin Saran yaptı: Aziz Yıldırım seçilince resmen açıklandı

Fenerbahçe'de Sadettin Saran döneminde yapılan transfer Aziz Yıldırım seçildikten sonra resmen açıklandı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Transferi Sadettin Saran yaptı: Aziz Yıldırım seçilince resmen açıklandı

Fenerbahçe'de kongrede seçimi kazanan Aziz Yıldırım döneminin yeni transferi bugün resmen açıklandı. Sadettin Saran'ın yaptığı transfer sosyal medyadan duyuruldu.

Transferi Sadettin Saran yaptı: Aziz Yıldırım seçilince resmen açıklandı - Resim : 1
Sarı lacivertliler, dünyaca ünlü volebyolcu Brenda Castillo'yu renklerine kattığını ilan etti.

İTALYA'DA OYNUYORDU

34 yaşındaki Dominikli oyuncu, son 2 sezondur İtalya'nın Savino Del Bene Scandicci takımında forma giyiyordu.

Transferi Sadettin Saran yaptı: Aziz Yıldırım seçilince resmen açıklandı - Resim : 2
Libero olarak görev yapan Castillo, daha önce yine İtalya'da Vero Volley Milano'da oynamıştı. Scandicci'de bir dönem daha yer alan yıldız voleybolcu, 1.67 boyunda.
Dünyanın en iyi liberolarından biri olarak kabul edilen Castillo, Dominik Milli Takımı'nda da defalarca kez forma giydi.
Brenda Castillo, Fenerbahçe'de forma giymek için Gizem Örge ile rekabet yapacak.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Fenerbahçe Transfer Sadettin Saran Aziz Yıldırım
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