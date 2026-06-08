Transferi Sadettin Saran yaptı: Aziz Yıldırım seçilince resmen açıklandı

Fenerbahçe'de kongrede seçimi kazanan Aziz Yıldırım döneminin yeni transferi bugün resmen açıklandı. Sadettin Saran'ın yaptığı transfer sosyal medyadan duyuruldu.



Sarı lacivertliler, dünyaca ünlü volebyolcu Brenda Castillo'yu renklerine kattığını ilan etti.

İTALYA'DA OYNUYORDU

34 yaşındaki Dominikli oyuncu, son 2 sezondur İtalya'nın Savino Del Bene Scandicci takımında forma giyiyordu.



Libero olarak görev yapan Castillo, daha önce yine İtalya'da Vero Volley Milano'da oynamıştı. Scandicci'de bir dönem daha yer alan yıldız voleybolcu, 1.67 boyunda.

Dünyanın en iyi liberolarından biri olarak kabul edilen Castillo, Dominik Milli Takımı'nda da defalarca kez forma giydi.

Brenda Castillo, Fenerbahçe'de forma giymek için Gizem Örge ile rekabet yapacak.