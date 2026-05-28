Transferde bir bombayı daha patlattılar Sultanlar Ligi'ni sallayacaklar: 3 günde 4 oldu
Vodafone Sultanlar Ligi'nde gelecek sezon çok daha güçlü bir kadroyla yer almayı ve Avrupa Şampiyonluğu'nu hedefleyen Eczacıbaşı Dynavit, transfer bombalarını peş peşe patlatılor. Eczacıbaşı Dynavit, son 3 günde 4. transferini açıkladı.
Eczacıbayı Dynavit, 25 Mayıs'ta Selin Adalı'yı duyurdu. Açıklama şöyleydi:
"Eczacıbaşı Dynavit, yeni sezon yapılanması kapsamında libero Selin Adalı’yı kadrosuna kattı.
2003 doğumlu Selin Adalı, libero pozisyonunda görev yapmaktadır. Kariyerinde VakıfBank, Aydın Büyükşehir Belediyespor, Nilüfer Belediyespor Eker ve Beşiktaş formaları giyen Adalı, Sultanlar Ligi deneyimiyle takımımıza katılmıştır.
Transferle ilgili Kulüp Menajerimiz Bilun Yılmaz 'Altyapı milli takımlarında ülkemizi başarıyla temsil etmiş, genç yaşına rağmen önemli bir deneyim kazanmış bir libero. Sahada gösterdiği azim ve mücadele gücünü Eczacıbaşı Dynavit formasıyla da en iyi şekilde yansıtacağından şüphemiz yok. Gelişime açık yapısıyla önümüzdeki dönemde çok daha önemli bir seviyeye ulaşacağına inanıyoruz' dedi.
Selin Adalı’ya kulübümüze hoş geldin diyor, yeni sezonda başarılar diliyoruz."
Bu transferder bir gün sonra bir transfer daha açıklandı. İşte o açıklama:
"Eczacıbaşı Dynavit, yeni sezon yapılanması kapsamında Bulgar pasör çaprazı Iva Dudova’yı kadrosuna kattı.
2006 doğumlu Iva Dudova, pasör çaprazı pozisyonunda görev yapmaktadır. 198 cm boyundaki Bulgar sporcu, kulüp kariyerinde Maritza Plovdiv ile Bulgaristan Ligi ve Bulgaristan Kupası şampiyonlukları yaşamış ve CEV Şampiyonlar Ligi deneyimiyle takımımıza katılmıştır.
Kulüp Menajeri Bilun Yılmaz 'Uzun zamandır takip ettiğimiz, potansiyeline inandığımız genç bir oyuncuyu kadromuza kattığımız için mutluyuz. Iva’nın Eczacıbaşı Dynavit çatısı altında yeteneklerini sergileyebileceği, gelişimini sürdürebileceği ve takımımıza değer katabileceği bir ortam bulacağına inanıyoruz. Doğru çalışma disiplini ve kulüp kültürümüzle birlikte, önümüzdeki yıllarda çok daha önemli bir seviyeye ulaşacağına inanıyoruz' cümleleriyle transferi değerlendirdi. Iva Dudova’ya kulübümüze hoş geldin diyor, yeni sezonda başarılar diliyoruz."
Asıl bomba ise dün patladı. İtalya'nın Scandicci takımından Alman oyuncu Camilla Weitzel de duyuruldu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Eczacıbaşı Dynavit, yeni sezon yapılanması kapsamında Alman orta oyuncu Camilla Weitzel’i kadrosuna kattı.
2000 doğumlu ve 195 cm boyundaki Alman orta oyuncu Camilla Weitzel; kariyerinde VCO Dresden, Dresdner SC 1898, Reale Mutua Fenera Chieri ’76, Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia ve Savino Del Bene Scandicci formaları giymiştir.
Kulüp kariyerinde Almanya Bundesliga, Almanya Kupası, CEV Challenge Kupası, CEV Kupası ve FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası şampiyonlukları yaşayan Weitzel, İtalya Serie A1 ve CEV Şampiyonlar Ligi deneyimiyle takımımıza katılmıştır.
Almanya Milli Takımı formasıyla Voleybol Milletler Ligi, Avrupa Şampiyonası, Dünya Şampiyonası ve Olimpiyat Elemeleri gibi önemli organizasyonlarda mücadele eden Weitzel; 2025 AIA AeQuilibrium Kupası’nda MVP, 2022/23 CEV Challenge Kupası’nda En İyi Hücum Eden Oyuncu ve 2019/20 Almanya Kupası’nda MVP ödüllerinin sahibi olmuştur.
Camilla Weitzel’e kulübümüze hoş geldin diyor, yeni sezonda başarılar diliyoruz."
Ve bugün de bir bomba daha patladı. Geçen sezon Zeren Spor'un başarısında büyük pay sahibi olan Aleksandra Uzelac'ın da sözleşmeyi imzaladığı duyuruldu.
22 yaşındaki Uzelac, 1.88 boyunda. Smaçör olarak görev yapan Uzelac, kariyeri boyunca Bagljaš 023, OK Železničar, Fluminense FC takımlarında oynadı. Geçen sezon ise Zeren Spor'da forma giydi. Genç oyuncu Sırbistan Milli Takımı'nda da yer alıyor.
Kulüp takım başarıları
2021 – Sırbistan Süper Kupası
2022 – Sırbistan Süper Kupası
Milli takım başarıları
2022 – U18 Balkan Şampiyonu
2021 – U21 Dünya Şampiyonu.