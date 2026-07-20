Transfer çıkmaza girdi: İptal oluyor

Hollanda basınından Voetbalzone, NEC Nijmegen'in Al-Wahda'dan ayrılan Dusan Tadic'in transferinin yakın olduğunu duyurmuştu.

NEC Nijmegen sportif direktörü Carlos Aalbers, takıma transfer olacağı iddia edilen Dusan Tadic ile ilgili açıklama yaptı.

TRANSFER İPTAL OLUYOR

Transfer iddialarına ilişkin açıklamalarda bulunan kulübün sportif direktörü Carlos Aalbers, 37 yaşındaki yıldız oyuncunun yüksek maliyeti nedeniyle transferin mevcut şartlarda gündemlerinde yer almadığını ifade etti.

Aalbers açıklamasında, "Dusan Tadic ile ilgilenen birçok kulüp var. Şu anda onun transferi bizim için mali açıdan mümkün değil ancak transfer döneminin ilerleyen günlerinde bu durum değişebilir. Şu anda her gün bu konuyla ilgilenmiyorum." dedi.

2023-2025 yılları arasında Fenerbahçe'de oynayan Dusan Tadic, oynadığı 109 maçta 29 gol attı ve 35 asist yaptı.

DUSAN TADIC'İN KARİYERİ

20 Kasım 1988'de Sırbistan'ın Bačka Topola kentinde dünyaya gelen Tadic, futbola ülkesinin Vojvodina takımında başladı. Buradaki başarılı performansının ardından 2010 yılında Hollanda Eredivisie ekiplerinden Groningen'e transfer olan deneyimli futbolcu, kısa sürede ligin dikkat çeken isimlerinden biri haline geldi.

2012'de Twente'nin yolunu tutan Tadic, burada geçirdiği iki sezonda hem gol hem de asist katkısıyla Avrupa kulüplerinin radarına girdi. 2014 yazında Premier Lig ekiplerinden Southampton'a transfer olarak İngiltere macerasına başladı.

Asıl çıkışını ise 2018 yılında Ajax formasıyla yaptı. Amsterdam ekibinde takım kaptanlığına kadar yükselen Sırp yıldız, 2018-19 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükselen kadronun en önemli parçalarından biri oldu. Ajax kariyerinde çok sayıda lig şampiyonluğu, Hollanda Kupası ve Süper Kupa zaferi yaşayan Tadic, kulüp tarihinin en üretken oyuncularından biri olarak hafızalara kazındı.

2023 yazında Fenerbahçe'ye transfer olan tecrübeli futbolcu, sarı-lacivertli formayla da kısa sürede takımın liderlerinden biri haline geldi. Attığı goller, yaptığı asistler ve oyun görüşüyle takımına önemli katkılar sağlayan Tadic, taraftarların en güvendiği isimlerden biri oldu.

Sırbistan Milli Takımı'nın da uzun yıllardır vazgeçilmez oyuncuları arasında yer alan Dusan Tadic, ülkesini Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası gibi büyük organizasyonlarda temsil etti. Tecrübesi, oyun zekâsı ve istikrarlı performansıyla Avrupa futbolunun son dönemdeki en başarılı hücum oyuncularından biri olarak gösteriliyor.