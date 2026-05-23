Trabzonspor'un yıldızından flaş ırkçılık paylaşımı: Tepki gelince apar topar sildi
Trabzonspor'un genç futbolcusu Christ Oulai, sosyal medya hesabı üzerinden ''Siz Türkler ırkçısınız'' paylaşımı yaptı. Oulai, gelen tepkiler sonrası yaptığı paylaşımı hemen sildi.
Türkiye Kupası'nda 10. kez kupasını müzesine götüren Trabzonspor, kupa zaferini büyük bir sevinçle kutladı.
Kupa zaferi sonrası sezona damga vuran isimlerden birisi olan Trabzonspor'un genç futbolcusu Christ Inao Oulai, sosyal medya hesabı üzerinden flaş bir paylaşımda bulundu.
ŞAŞKINLIK YARATAN IRKÇILIK PAYLAŞIMI
Fildişi Sahilli futbolcu, havaalanında yaşadığı tahmin edilen bir problem sonrası Instagram hesabından ''You Turks are racists'' (Siz Türkler ırkçısınız) ifadelerini kullandığı bir paylaşım yaptı.
PAYLAŞIM TEPKİ ÇEKTİ
Paylaşımın kısa sürede sosyal medya üzerinden yayılması sonrası futbolseverler Oulai'ye büyük tepki gösterdi.
Trabzonspor camiasında da gündem olan paylaşım sonrası Oulai, eklediği fotoğrafları hesabından sildi.
Christ Oulai'nin paylaşıp sildiği fotoğraflar ise şu şekilde:
