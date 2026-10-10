Trabzonspor'un yıldızı Beşiktaş karşısında olmayacak!

Melih Kabasakal, Samsunspor ile karşılaştıkları maçta doğrudan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı ve cezalı duruma düştü.

Samsunspor maçında gördüğü kırmızı kartla cezalı duruma düşen Melih Kabasakal, gelecek hafta Beşiktaş karşısında forma giyemeyecek.



BEŞİKTAŞ MAÇI ÖNCESİ ORTA SAHADA EKSİK

Trabzonspor, gelecek hafta Beşiktaş ile oynayacağı kritik mücadeleye Melih Kabasakal'dan yoksun çıkacak. Orta sahada görev yapan deneyimli oyuncunun yokluğu, teknik heyetin kadro tercihlerini yeniden değerlendirmesine neden olacak.

Samsunspor karşılaşmasında yaşanan kırmızı kartın ardından gözler, teknik ekibin orta sahada hangi isme görev vereceğine çevrildi. Bordo-mavili takımda Beşiktaş maçına yönelik hazırlıklar sürerken, oyuncu tercihleri de merak konusu oldu.

TRABZONSPOR'DA GÖZLER BEŞİKTAŞ KARŞILAŞMASINDA

Melih Kabasakal'ın cezalı duruma düşmesiyle Trabzonspor, zorlu karşılaşma öncesinde kadro planlamasında değişikliğe gitmek zorunda kalacak.

Trabzonspor için büyük önem taşıyan mücadelede teknik heyetin yapacağı tercihler ve takımın sahaya nasıl bir oyun planıyla çıkacağı merakla bekleniyor.