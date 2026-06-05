Trabzonspor'un yeni transferi kontrolden geçti
Trabzonspor'un yeni transferi Sidny Lopes Cabral, sağlık kontrolünden geçirildi.
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Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirme çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'un kadrosuna kattığı Sidny Lopes Cabral, sağlık kontrolünden geçti.
TRABZONSPOR AÇIKLADI
Bir süredir gündeminde yer alan ve Portekiz ekibi Benfica'dan transfer edilen Yeşil Burun Adalı kanat oyuncusu Sidny Lopes Cabral, resmi imzaya bir adım daha yaklaştı. Trabzonspor Kulübü’nden yapılan açıklamada, “Yeni transferimiz Sidny Lopes Cabral, sponsorumuz Acıbadem Fulya Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçti” ifadelerine yer verildi.
Bordo-mavili kulübün kısa süre içerisinde oyuncuyla ilgili imza töreni ve resmi tanıtım programını gerçekleştirmesi bekleniyor.
KAP'A BİLDİRİLDİ
Transferi KAP'a bildiren Trabzonspor'un açıklaması şöyle:
"Profesyonel futbolcu Sidny Lopes Cabral'ın, Kulübümüze kesin transferi konusunda Benfica Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Benfica Kulübü'ne, sözleşme fesih bedeli olarak 7.000.000.-EUR 3 (Üç) taksit halinde ödenecektir. Ayrıca; Futbolcunun bir başka kulübe transfer olması durumunda elde edilecek transfer bedelinin, işbu anlaşma dolayısıyla söz konusu kulübe ödenen/ödenecek bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının, %20'si ödenecektir."
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi