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Trabzonspor'un şampiyon kadrosundaydı: TFF 1. Lig'e transfer oldu

Trabzonspor formasıyla şampiyonluk yaşayan, ardından Panathinaikos'a giden Manolis Siopis, TFF 1. Lig'e transfer oldu.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Trabzonspor'un şampiyon kadrosundaydı: TFF 1. Lig'e transfer oldu

Trabzonspor formasıyla şampiyonluk yaşayan Yunan futbolcu Manolis Siopis, TFF 1. Lig'e transfer oldu. Siopis, bordo mavili takımın şampiyon kadrosunda vatandaşı Bakasetas'la birlikte forma giymişti.

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Siopis, daha sonra Yunanistan'a döndü. Son 2 sezonda Panathinaikos forması giyen Siopis, 52 maçta forma giydi. 32 yaşındaki orta saha oyuncusu, Yunanistan Milli Takımı'nda da 42 kez forma giydi.

FATİH KARAGÜMRÜK TRANSFERİ RESMEN AÇIKLADI

Siopis, TFF 1. Lig takımı Fatih Karagümrük'e transfer oldu.

Trabzonspor'un şampiyon kadrosundaydı: TFF 1. Lig'e transfer oldu - Resim : 2
Fatih Karagümrük Kulübü, transferi şöyle açıkladı:
"Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan kulübümüz, tecrübeli futbolcu Manolis Siopis ile anlaşma sağladı. Değerli bir kariyere sahip olan Manolis Siopis’e ailemize hoş geldin diyor, şampiyonluk yolunda kırmızı siyahlı formamız altında başarılar diliyoruz."
Kariyerine Olympiakos altyapısında başlayan Siopis, Türkiye'de Alanyaspor ve Trabzonspor'da ikişer sezon forma giydi. Bir Trendyol Süper Lig ve bir Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğu kazandı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Trabzonspor Transfer Fatih Karagümrük TFF 1. Lig
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