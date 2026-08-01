Trabzonspor'un Salah'a yaptığı teklif belli oldu: Gerçek ortaya çıktı

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da Mohamed Salah hareketliliği yaşanıyor.

ERTUĞRUL DOĞAN YALANLADI TEKLİF ORTAYA ÇIKTI

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan her ne kadar iki kez transfer iddiasını yalanlasa da yapılan teklif ortaya çıktı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; bordo-mavililer, Mısırlı futbolcunun menajeriyle temasa geçti. Trabzonspor yönetimi, 17 milyon euro maaştan 2 yıllık sözleşme teklif etti.

Mohamed Salah ve menajeri Ramy Abbas, Trabzonspor'un teklifini değerlendirdikten sonra kararını iletecek.

BEŞİKTAŞ MASADAN KALKTI

Yıldız futbolcu ile Beşiktaş da görüşmelerinde bulunmuş ancak menajerin forma satışı ve imaj haklarından istediği yüksek pay nedeniyle transfer masasından kalkılmıştı.

Önder Özen transfer için yaptığı açıklamada "Beşiktaş'ın kendi koşullarında yaptığı teklif ortada. Bu teklife bir yanıt gelirse değerlendirilebilir. Ama Beşiktaş'ın başka bir teklifi olmayacak. Başka bir yerle de görüştüklerini söylemişler, belki oradan sonuç alırlar. Salah'a yaptığımız son teklif, Beşiktaş'ın kulüp kimliğine zarar vermeyen son nokta konumunda" demişti.