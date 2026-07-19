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Halk TV Spor Trabzonspor'un kasası doldu taştı: İtalya'ya transfer oldu

Trabzonspor'un kasası doldu taştı: İtalya'ya transfer oldu

Trabzonspor, genç futbolcu Christ Inao Oulai'nin İtalya Serie A ekibi Fiorentina'ya transfer olduğunu açıkladı. Bordo-mavililer, transferden büyük gelir elde edecek.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Trabzonspor'un kasası doldu taştı: İtalya'ya transfer oldu

Trabzonspor, 20 yaşındaki Fildişi Sahilli futbolcusu Christ Inao Oulai'nin İtalya Serie A ekibi Fiorentina'ya transfer olduğunu açıkladı.

''BAZI HİKAYELER KISA SÜRSE DE DERİN İZLER BIRAKIR''

Bordo-mavili kulüpten yapılan veda paylaşımında, ''Bazı hikayeler kısa sürse de derin izler bırakır. Christ Inao Oulai'nin hikayesi de tam olarak böyleydi... Trabzonspor formasıyla geçirdiğin kısa sürede; geride bıraktığın izler, yüzlerde bıraktığın tebessüm ve hiç bitmeyen enerjinle hep hatırlanacaksın. Bu büyük ailenin bir parçası olduğun teşekkürler. Yolun açık olsun'' ifadeleri kullanıldı.

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TRABZONSPOR 30 MİLYON EURO KAZANACAK

Trabzonspor'dan transfere dair yapılan açıklamada, ''Profesyonel futbolcumuz Christ Ravynel Inao Oulai’nin Fiorentina’ya kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre Kulübümüz; 26.000.000 Euro garanti bedel ve 4.000.061 Euro şarta bağlı bonus olmak üzere toplam 30.000.061 Euro gelir elde edecektir. Ayrıca oyuncunun bir sonraki transferinden elde edilecek net bedelin yüzde 10’u Kulübümüze ödenecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. '' denildi.

31 MAÇTA 2 GOL 4 ASİST YAPTI

20 yaşındaki orta saha oyuncusu, geçen sezonun başında transfer olduğu Trabzonspor'da çıktığı 31 maçta 2 gol atarken 4 de asist yaptı.
2026 Dünya Kupası'nda Fildişi Sahili ile etkili bir performans gösteren Oulai, Avrupa devlerinin dikkatini çekmişti.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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