Trabzonspor'un eski yıldızı Rusya'da kayboldu

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Trabzonspor'daki başarılı performansının ardından yüksek bonservis bedeliyle Zenit'e transfer olan Felipe Augusto, yeni takımında aradığı çıkışı henüz yakalayamadı.

Rusya Premier Ligi'nde 9 maçta yalnızca 1 gol atan Brezilyalı forvet için Portekizli menajer Paulo Barbosa'dan dikkat çeken değerlendirmeler geldi.

Trabzonspor formasıyla geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken Augusto, bonuslarla birlikte yaklaşık 20 milyon euroluk bonservis bedeliyle Zenit'e transfer olmuştu.

Ancak 22 yaşındaki futbolcu, Rusya Premier Ligi'nde geride kalan haftalarda beklentilerin altında bir görüntü çizdi.

"UYUM SAĞLAMASINI BEKLEMELİYİZ"

Rus basınına konuşan Portekizli menajer Paulo Barbosa, Brezilyalı futbolcunun yeni takımına ve Rusya'daki futbol ortamına adapte olması gerektiğini belirtti.

Barbosa, Augusto hakkında, "Zenit'e alışmasını beklememiz gerekiyor. Her oyuncu Rusya Premier Ligi'ne kısa sürede uyum sağlayamıyor" ifadelerini kullandı.

9 MAÇTA 1 GOL

Felipe Augusto, Zenit formasıyla Rusya Premier Ligi'nde şu ana kadar 9 maça çıktı. Brezilyalı oyuncu bu karşılaşmalarda rakip fileleri yalnızca 1 kez havalandırabildi.

Ligdeki ilk maçında gol atarak dikkat çeken Augusto, devam eden haftalarda ise skor katkısı konusunda beklentileri karşılayamadı.

İLK 11'DE 2 MAÇ

Brezilyalı forvetin aldığı süreler de Zenit'teki durumunu gözler önüne serdi. Ligde 9 karşılaşmada forma giyen Augusto, bunların sadece 2'sinde ilk 11'de başladı.

Genç futbolcu son üç lig maçında ise sırasıyla 4, 1 ve 17 dakika sahada kalabildi.

Zenit'te forma rekabetinde geriye düşen Felipe Augusto'nun ilerleyen haftalarda daha fazla süre alıp alamayacağı merak edilirken, Brezilyalı oyuncunun Trabzonspor'daki performansını yeniden yakalayıp yakalayamayacağı da takip ediliyor.