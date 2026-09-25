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Trabzonspor'dan Salah hamlesi: Yasal işlem başlatılacak

Trabzonspor, Mohamed Salah'ın adı ve görsellerinin izinsiz olarak ticari amaçlarla kullanılması sonrası harekete geçti.

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Trabzonspor'dan Salah hamlesi: Yasal işlem başlatılacak

Trabzonspor, futbolcusu Mohamed Salah'ın adı ve görsellerinin izinsiz olarak ticari amaçlarla kullanılmasına ilişkin açıklama yaptı. Bordo mavili kulüp, tespit edilen ihlaller hakkında gerekli hukuki ve cezai başvuruların yapılacağını duyurdu.

Trabzonspor Kulübü, Mohamed Salah'ın transferinin ardından bazı işletmeler tarafından futbolcunun görselleri, adı ve Trabzonspor forması kullanılarak ticari reklam ve kampanyalar yapıldığının tespit edildiğini açıkladı. Kulüp, Salah'ın Trabzonspor'da forma giymesinin üçüncü kişilere futbolcunun adı ve görsellerini ticari amaçlarla kullanma hakkı vermediğini bildirdi.

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'SALAH'A KOMŞU' İFADESİYLE VİLLA SATIŞ İLANI

Kulübün açıklamasında işaret ettiği ticari kullanımlara ilişkin Trabzon'da verilen bir gayrimenkul ilanı da gündeme geldi. Kaşüstü Mahallesi'nde satışa çıkarılan 3 katlı villa için hazırlanan ilanda, 'Mohamed Salah'a komşu satılık lüks villa' ifadesi kullanıldı.

Trabzonspor'dan Salah hamlesi: Yasal işlem başlatılacak - Resim : 2

Villanın tanıtımında Salah'ın ismine yer verilmesi, kulübün izinsiz ticari kullanımlara ilişkin yaptığı açıklamayla birlikte gündeme geldi.

Trabzonspor'dan Salah hamlesi: Yasal işlem başlatılacak - Resim : 3

'GEREKLİ HUKUKİ VE CEZAİ BAŞVURULAR YAPILACAK'

Trabzonspor Kulübü açıklamasında, Salah'ın adı ve görsellerinin ticari amaçlarla kullanılmasına ilişkin, "Salah'ın Trabzonspor'da forma giymesi, üçüncü kişilere Salah'ın adı ve görsellerini ticari amaçlarla kullanma hakkı vermemektedir. Özellikle Salah'ın görsellerinin ürün ve hizmetlerin tanıtımında kullanılması, kamuoyunda herhangi bir ticari iş birliği veya onay bulunduğu izlenimi yaratılması ve Trabzonspor'un marka ve imaj değerlerinden ticari menfaat sağlanması hukuken kabul edilebilir değildir" ifadelerini kullandı.

Bu tür kullanımların Salah'ın kişilik ve imaj haklarının yanı sıra kulübün marka hakları, ticari itibarı ve ekonomik değerlerini de ihlal edebileceğinin belirtildiği açıklamada, "Salah'ın ve Trabzonspor'un haklarını ihlal eden reklam ve ticari kullanımlar Kulübümüz tarafından kayıt altına alınmakta olup, tespit edilen ihlaller hakkında gerekli hukuki ve cezai başvuruların yapılacağını kamuoyuna önemle bildiririz" denildi.

Açıklama, "Futbol sevgisi ve taraftarlık, hukuken korunmuş hakların ticari amaçlarla izinsiz kullanımına gerekçe oluşturmaz" ifadeleriyle tamamlandı. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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