Trabzonspor'dan orta sahaya Doue hamlesi: Fırtına büyük oynuyor

Yaz transfer döneminde kadrosunu 14 yeni isimle baştan aşağı yenileyen Trabzonspor, transfer penceresi kapanmasına rağmen dur durak bilmiyor ve gözünü Portekiz liginin parlayan genç yeteneğine dikiyor.

Bordo-mavililer, orta saha rotasyonunu uzun yıllar güvenceye almak amacıyla Portekiz ekibi Estrela forması giyen 20 yaşındaki Fransız ön libero Eddy Doue için resmi hamlesini yaptı.

OCAK AYINDA İMZALAR ATILACAK

Yaz transfer döneminde de Trabzonspor'un radarına giren ancak o dönem gerçekleşmeyen transfer için bu kez strateji değişti.

Fırtına, Avrupa'dan birçok kulübün listesinde olan genç oyuncuyu kaçırmamak için ara transfer dönemi gelmeden elini çabuk tutarak ön anlaşma imzalamayı ve oyuncuyu devre arasında Trabzon'a getirmeyi planlıyor.

SEZONA DAMGASINI VURDU: 7 MAÇ 3 ASİST

PSG ve Dunkerque altyapılarında yetişen, 1.80 boyundaki Fildişi Sahili asıllı Fransız ön libero, merkez orta sahada da görev yapabiliyor.

Estrela ile bu sezon Portekiz Ligi'nde 7 maça çıkan genç yetenek, yaptığı 3 asist ile skora doğrudan katkı sağlayarak ne kadar formda olduğunu kanıtladı.

DESİRE DOUE'NİN KUZENİ

Estrela ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Eddy Doue hakkında en çok dikkat çeken detay ise futbolcu ailesi oldu. Genç futbolcu, PSG'nin yaz transfer döneminde servet ödeyerek kadrosuna kattığı dünyaca ünlü yıldız Desire Doue'nin öz kuzeni.