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Trabzon'da Mohamed Salah hamlesi: Adı caddeye verilecek

Trabzon'da Mohamed Salah çılgınlığı devam ediyor. Mısırlı yıldızın adının yaşayacağı caddeye verilmesi kararı alındı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Trabzon'da Mohamed Salah hamlesi: Adı caddeye verilecek
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Trabzonspor’un yeni transferi Mohamed Salah, Yomra ilçesinin Kaşüstü Mahallesi’nde yaşayacak.

Salah’ın oturacağı evde devam eden tadilat çalışmalarının kısa süre içerisinde tamamlanması ve futbolcunun yakın zamanda yerleşmesi bekleniyor.

Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık’ın önerisiyle, Mohamed Salah’ın yaşayacağı evin bulunduğu caddenin isminin ‘Mohamed Salah Caddesi’ olarak değiştirilmesi planlanıyor.

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‘GURUR VE MUTLULUK DUYUYORUZ’

Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, Mohamed Salah’ın ilçede yaşayacak olmasından büyük mutluluk duyduklarını belirterek, “Salah, yalnızca Trabzonspor tarihinin değil, Türk futbol tarihinin de en önemli transferlerinden biridir. Dünya futbolunun böylesine önemli bir yıldızının Yomra’da yaşayacak olmasından büyük gurur ve mutluluk duyuyoruz.

Yomra’nın Salah’ın yaşam alanı olacak olması, ilçemizin marka değerine de önemli katkı sağlayacaktır. Dünyaca tanınan bir futbolcunun Yomra’da yaşayacak olması bizim için özel bir durum. Bu nedenle Salah’ın ismini, ilçemizde yaşayacağı caddeye vererek bu dönemi Yomra’nın tarihinde kalıcı hale getirmek istiyoruz” dedi.

Caddenin, ‘Mohamed Salah Caddesi’ olarak değiştirilmesine ilişkin belediye meclis kararının bu hafta alınması ve isim değişikliği sürecinin tamamlanması bekleniyor. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Mohamed Salah Trabzonspor
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