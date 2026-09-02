Trabzonspor'da Selçuk İnan sürprizi

Fatih Tekke ile yollarını ayıran Trabzonspor, geçici olarak Hüseyin Çimşir’i takımın başına getirdi. Ancak bordo-mavili yönetim, uzun vadeli bir plan doğrultusunda kariyerli bir teknik direktörü göreve getirmeyi hedefliyor.

GÜNDEMDEKİ İSİMLER

Trabzonspor’un teknik direktörlük listesinde Antonio Conte, Şenol Güneş, Burak Yılmaz, Tolga Zengin, Onur Kıvrak, Arda Turan, Fatih Terim, Sergio Conceiçao ve Rudi Garcia gibi önemli isimler bulunuyor. Yönetim, bu isimlerle temaslarını sürdürürken camiadan farklı bir öneri geldi.

SELÇUK İNAN ÖNERİSİ

Trabzonspor’un önde gelen isimleri ve akil adamları, Başkan Ertuğrul Doğan’a seslenerek “Selçuk İnan’ı ikna edin” çağrısında bulundu. Uzun yıllar Trabzonspor forması giymiş olan Selçuk İnan’ın, hem donanımı hem de iletişim becerileriyle kulübün geleceğine yön verebilecek bir teknik adam olduğu vurgulandı.

2028'E KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

41 yaşındaki Selçuk İnan, UEFA Pro Lisans sahibi bir teknik direktör. Kariyerine 2022’de Kasımpaşa’da başlayan İnan, ardından Gaziantep FK’de görev yaptı. 2025’ten bu yana Kocaelispor’un başında bulunuyor ve sözleşmesi 2028’e kadar devam ediyor.

Kasımpaşa (2022-2023): 12 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik, 7 mağlubiyet.

Gaziantep FK (2024-2025): Takımı Süper Lig’de tutmayı başardı.

Kocaelispor (2025-…): Halen görevde, sözleşmesi 30 Haziran 2028’e kadar sürüyor.

EN BÜYÜK AVANTAJI

Trabzonspor taraftarları ve kulüp çevresinde, Selçuk İnan’ın göreve gelmesi halinde kulübün en az 5 yıl teknik direktör sorunu yaşamayacağı görüşü hakim. Özellikle yabancı dil bilgisi, oyuncularla iletişim becerisi ve sürekli kendini geliştirmesi, İnan’ın en büyük avantajları olarak gösteriliyor.