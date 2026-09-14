Trabzonspor'un Nijeryalı golcüsü Paul Onuachu, Konyaspor deplasmanında gösterdiği performans ve istatistiklerle büyük bir hayal kırıklığına neden oldu. Trabzonspor'da Onuachu depremi yaşanıyor.

GEÇEN SEZONUN GOL KRALIYDI

Bordo-mavili formayla ilk iki sezonunda önemli katkılar sağlayan ve geçtiğimiz sezon gol kralı olan tecrübeli forvet, bu sezon beklentilerin oldukça uzağında kaldı. Ligin ilk üç haftasında gol katkısı veremeyen Trabzonspor'un yıldızı Onuachu, 4. haftada Gençlerbirliği karşısında kaydettiği iki golle bir geri dönüş sinyali vermişti.

KONYASPOR MAÇINDA 0 ŞUTLA TAMAMLADI

Gençlerbirliği maçındaki çıkışını sürdürmesi beklenen Nijeryalı yıldız, Konyaspor deplasmanında beklentileri karşılayamadı. 90 dakika boyunca sahada kalan Onuachu, karşılaşmayı 0 gol, 0 şut, 0 isabetli şut istatistikleriyle tamamladı ve 2 kez ofsayt pozisyonunda kaldı.

7 MAÇTA SADECE 2 GOL

Bu sezon çıktığı 7 resmi karşılaşmanın 6'sını gol katkısı vermeden tamamlayan Onuachu, Konyaspor deplasmanında gol pozisyonuna dahi giremedi. Nijeryalı oyuncu, bu sezon 7 resmi maça çıkarken toplamda sadece 2 gol atabildi.

DJU DA FARK YARATAMADI

Teknik direktör Hüseyin Çimşir, 69. dakikada forvet hattına yeni transfer Dju'yu dahil etti. Ancak genç oyuncu da skor katkısı sağlayamadı.