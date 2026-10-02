A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın UEFA Uluslar Ligi karşılaşmalarında Trabzonsporlu futbolcularla ilgili yaptığı tercihlerin farklılık göstermesi dikkat çekti. Geniş kadroya dört bordo-mavili oyuncuyu dahil eden İtalyan teknik adam, maç kadrolarında ise her karşılaşmada farklı bir tercihe yöneldi.

TRABZONSPOR'DAN 4 OYUNCUYA DAVET

Montella, Uluslar Ligi maçları öncesinde Trabzonspor forması giyen Samet Akaydın, Mustafa Eskihellaç, Aral Şimşir ve Melih Kabasakal'ı A Milli Takım'ın geniş kadrosuna çağırdı.

Ay-yıldızlı ekip kamp sürecinde Fransa ve İtalya ile karşı karşıya gelirken, bu akşam ise Belçika sınavına çıkacak. Ancak maç kadroları incelendiğinde Trabzonsporlu oyuncuların kadrodaki dağılımı dikkat çekici bir tablo ortaya koydu.

FRANSA KARŞISINDA MELİH VE ARAL ŞANSI BULDU

A Milli Takım'ın Fransa ile oynadığı mücadelede Montella, Trabzonspor'dan Melih Kabasakal ve Aral Şimşir'i maç kadrosuna dahil etti.

Samet Akaydın ile Mustafa Eskihellaç ise kadro dışında kaldı. Karşılaşmada görev alan tek Trabzonsporlu isim Melih Kabasakal oldu. Tecrübeli futbolcu, mücadelenin son bölümünde oyuna girerek milli formayla sahaya çıktı.

İTALYA MAÇINDA KADRO DEĞİŞTİ

Montella, İtalya karşılaşmasında ise farklı bir tercihe yöneldi. Bu kez Mustafa Eskihellaç ve Samet Akaydın 23 kişilik maç kadrosunda yer aldı.

Fransa karşılaşmasında kadroya giren Melih Kabasakal ve Aral Şimşir ise bu kez liste dışında kaldı. Ancak Mustafa Eskihellaç ve Samet Akaydın, İtalya karşısında süre alma fırsatı bulamadı.

Trabzonsporlu oyuncuların maçlara göre değişen durumu şu şekilde oluştu:

Fransa: Melih Kabasakal, Aral Şimşir

İtalya: Mustafa Eskihellaç, Samet Akaydın

Belçika: Mustafa Eskihellaç

BELÇİKA MAÇINDA TEK İSİM KALDI

Belçika karşılaşması öncesinde açıklanan kadroda ise Trabzonspor'dan yalnızca Mustafa Eskihellaç kendisine yer buldu.

Samet Akaydın, Melih Kabasakal ve Aral Şimşir kadro dışında kalırken, geniş kadroya çağrılan dört futbolcudan yalnızca Mustafa Eskihellaç'ın maç listesinde bulunması dikkatlerden kaçmadı.

MONTELLA'NIN TERCİHLERİ TARTIŞILIYOR

Fransa, İtalya ve Belçika maçlarında Trabzonsporlu oyuncuların farklı kombinasyonlarla değerlendirilmesi, futbol kamuoyunda tartışma yarattı. Özellikle geniş kadroya çağrılan futbolcuların büyük bölümünün süre alamaması ve maç kadrolarının sürekli değişmesi, Montella'nın tercihlerini gündeme taşıdı.