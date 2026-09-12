Trabzonspor'da mağlubiyet şaşkınlığı: Beklemiyorduk

Süper Lig'in 5. haftasında Konyaspor'a konuk olan Trabzonspor sahadan tek golle mağlup ayrıldı. Konyaspor'a galibiyeti getiren golü 2. dakikada Rajmund Toth kaydetti.

Karşılaşmanın ardından Trabzonspor teknik direktörü Hüseyin Çimşir yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

"BEKLEMEDİĞİMİZ BİR MAĞLUBİYETTİ"

Mağlubiyeti beklemediklerini belirten Hüseyin Çimşir, "Kaybettiğimiz için üzgünüz. Oyunun hemen başında yediğimiz gole reaksiyon veremedik. İstediklerimizi ortaya koyamadık. Çok basit top kayıpları sonrasında geçişler yedik. Sonrasında topa sahip olduk ama üçüncü bölgedeki aksiyonlarımız iyi değildi. Beklemediğimiz bir mağlubiyetti ama biz Trabzonspor olarak buradan da kalkmasını biliriz. Çalışarak gelişmeye devam edeceğiz, yolumuza devam edeceğiz" sözlerini sarf etti.

SIRADA GALATASARAY VAR

Süper Lig'in bir sonraki haftasında Trabzonspor sahasında Galatasaray'ı konuk edecek.