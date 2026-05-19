Trabzonspor'da Fatih Tekke alarmı

Süper Lig’de sezonu 69 puanla 3’üncü sırada tamamlayan Trabzonspor, özellikle deplasman performansıyla dikkatleri çekti. Bordo mavililer, dış sahada gösterdiği istikrarlı grafikle ligin en başarılı takımı oldu.

Karadeniz ekibi, teknik direktör Fatih Tekke’nin göreve gelmesiyle birlikte deplasmanda farklı bir kimliğe büründü. Geçen sezon Abdullah Avcı ile başlayıp, Şenol Güneş ile devam eden süreçte dış sahada uzun süre galibiyet sorunu yaşayan bordo mavililer, Tekke yönetiminde bu tabloyu tersine çevirdi. Trabzonspor, Tekke’nin takımın başındaki ilk deplasman maçı olan RAMS Başakşehir FK karşılaşmasını 3-0 kazanarak çıkış sürecini başlattı.

Bordo mavililer bu sezon deplasmanda oynadığı maçlarda 11 galibiyet 3 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 32 gol atarken, kalesinde ise 21 gol gördü. Deplasmanda hanesine 36 puan yazdıran Trabzonspor böylece şampiyon olduğu 2021-22 sezonunun ardından dış sahadaki en başarılı performansına ulaştı. Trabzonspor, son şampiyonluğundaki sezonda, deplasmanda 11 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet elde etmişti.

FATİH TEKKE ALARMI

Gençlerbirliği'ne evinde 3 golle yenilen Trabzonspor'da büyük fırtına koptu. Teknik Direktör Fatih Tekke istifanın eşiğine gelirken Başkan Ertuğrul Doğan süreci Konyaspor ile oynanacak kupa finaline erteledi.

Tam bu noktada Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan devreye girdi. Doğan, Tekke'ye "Kupa maçından sonra konuşalım" mesajını ileterek olası bir istifanın önüne geçti.

KUPADA DA ETKİLİ PERFORMANS

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası’nda da dış saha performansıyla öne çıktı. Bordo-mavililer grup aşamasında deplasmanda İstanbulspor’u 6-1, Başakşehir’i 4-2 mağlup etti. Karadeniz ekibi çeyrek finalde Samsunspor’u penaltılarla 3-1, yarı finalde ise Natura Dünyası Gençlerbirliği’ni 2-1 yenerek finale yükseldi. Bordo mavililer finalde 22 Mayıs Cuma günü Antalya’da TÜMOSAN Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.