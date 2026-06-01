Trabzonspor'da anlaşma tamam

Trabzonspor, Portekiz devi Benfica'nın orta saha oyuncusu Sidny Lopes Cabral ile prensip anlaşmasına vardı. Uzun süredir süren temasların meyvesini toplayan bordo-mavililerde transferin kısa sürede resmileşmesi bekleniyor.

Trabzonspor'un Sidny Cabral için Benfica ile yürüttüğü görüşmeler nihayet somut bir sonuca ulaştı. Bordo-mavililerin futbolcuyla uzun süredir temas halinde olduğu biliniyordu. Taraflar arasında prensip anlaşması sağlanırken transferin kısa süre içerisinde resmi olarak açıklanması bekleniyor.

SIDNY CABRAL KİMDİR?

Portekizli Benfica'nın kadrosunda yer alan Sidny Lopes Cabral, Trabzonspor'un orta saha bölgesine farklı bir profil katacak nitelikte. Avrupa'nın köklü kulüplerinden birinde yetişmiş olan Cabral'ın Trabzonspor'un oyun sistemine sağlayacağı katkı merakla bekleniyor. Benfica altyapısından süzülüp gelen oyuncunun teknik kalitesi ve fiziksel kapasitesi bordo-mavili teknik heyetin dikkatini çeken başlıca özellikler arasında yer alıyor.

TRABZONSPOR'DA KUPA FİNALİ SONRASI HAREKETLİ GÜNLER

Trabzonspor'un Türkiye Kupası finali sonrası teknik direktör Fatih Tekke'nin geleceğine ilişkin belirsizliğin sürdüğü kulüpte kadro planlamasının hız kazanması dikkat çekti.

İMZALAR YAKINDA

Prensip anlaşmasının ardından sözleşme detaylarının tamamlanması ve transferin kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor. Sidny Cabral'ın Trabzonspor formasını giymesi halinde bordo-mavililerin orta saha seçenekleri önemli ölçüde zenginleşmiş olacak.

