Trabzonspor'a bir veda daha: En iyisini diliyorum

Anthony Nwakaeme ve Edin Visca'nın ardından bir veda paylaşımı da Andre Onana'dan geldi.

Trabzonspor'un sezon başında Manchester United'dan kiraladığı Andre Onana, bordo-mavililer için veda paylaşımı yaptı.

''EN İYİSİNİ DİLİYORUM''

Trabzonspor ile Türkiye Kupası kazanan Andre Onana paylaşımında, "Bu aileye katılmaktan gurur duyuyorum. Görev tamamlandı. Trabzonspor için en iyisini diliyorum." ifadelerini kullandı.

''VERİLEN BONSERVİS BEDELİ ORTADA''

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan Andre Onana transferi için, "Durum ortada. Başka bir takımın oyuncusu. Verilen bonservis bedeli ortada. Onana, Trabzonspor'da mutlu. Önümüzdeki yıl Avrupa'da olacağız. Dolayısıyla Onana gibi bir karaktere takımın ihtiyacı var, şehir de taraftar da biz de seviyoruz. Hocamız da istiyor. Takımla uyumu da çok iyi. Mental anlamda kalmak isterse rakam konusunda çözüm buluruz." demişti.