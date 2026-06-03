Trabzonspor Zubkov'u sattı: Yeni takımı belli oldu

Trabzonspor, Ukraynalı oyuncusu Oleksandr Zubkov'un transferi konusunda Yunanistan'ın AEK Kulübü ile anlaşma sağlandığını açıkladı.

Anlaşmanın detayları Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş'den, Borsa İstanbul'a gönderildi.

4 MİLYON EURO ALACAKLAR

Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da (KAP) yer alan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcumuz Oleksandr Zubkov'un, AEK Kulübüne kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre AEK Kulübü, kulübümüze sözleşme fesih bedeli olarak 4 milyon euro ödeme yapacaktır. Ayrıca AEK, kulübümüze, şarta bağlı bonus olarak 500 bin euro ile futbolcunun bir başka kulübe transferinin gerçekleşmesi halinde elde edilecek net transfer bedelinin yüzde 10'unu ödeyecektir."