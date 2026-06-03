Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Spor Trabzonspor Zubkov'u sattı: Yeni takımı belli oldu

Trabzonspor Zubkov'u sattı: Yeni takımı belli oldu

Trabzonspor, Ukraynalı futbolcusu Zubkov'la yollarını ayırdı. Zubkov'un yeni takımı belli oldu.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Trabzonspor Zubkov'u sattı: Yeni takımı belli oldu

Trabzonspor, Ukraynalı oyuncusu Oleksandr Zubkov'un transferi konusunda Yunanistan'ın AEK Kulübü ile anlaşma sağlandığını açıkladı.

Trabzonspor küme düşünce Tsygankov'u istediTrabzonspor küme düşünce Tsygankov'u istedi

Anlaşmanın detayları Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş'den, Borsa İstanbul'a gönderildi.

4 MİLYON EURO ALACAKLAR

Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da (KAP) yer alan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Profesyonel futbolcumuz Oleksandr Zubkov'un, AEK Kulübüne kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre AEK Kulübü, kulübümüze sözleşme fesih bedeli olarak 4 milyon euro ödeme yapacaktır. Ayrıca AEK, kulübümüze, şarta bağlı bonus olarak 500 bin euro ile futbolcunun bir başka kulübe transferinin gerçekleşmesi halinde elde edilecek net transfer bedelinin yüzde 10'unu ödeyecektir."

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Trabzonspor Transfer
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro