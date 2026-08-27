Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti
UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Ferencvaros ile karşılaşan Trabzonspor, iç sahada 1-0, deplasmanda 4-0 kaybederek Avrupa Ligi'ne veda etti. Temsilcimiz yoluna Konferans Ligi'nden devam edecek.
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Macaristan temsilcisi Ferencvaros deplasmanına çıktı.
Groupama Arena'da oynanan mücadeleyi 4-0 kaybeden temsilcimiz, UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti.
Ferencvaros'a galibiyeti getiren golleri 19. dakikada O'Dowda, 54. dakikada Corbu, 59. dakikada penaltıdan Bamidele Yusuf ve 86. dakikada Lisztes kaydetti.
Trabzonspor'da 13. dakikada Malinovskyi ve 57. dakikada Cabral kırmızı kart gördü.
YOLUNA KONFERANS LİGİ'NDEN DEVAM EDECEK
Trabzonspor, evinde oynadığı ilk maçı da 1-0 kaybetmişti.
Temsilcimiz, yoluna UEFA Konferans Ligi lig etabından devam edecek. Bordo-mavililer herhangi bir eleme oynamadan doğrudan UEFA Konferans Ligi'nin lig etabına katılacak.
FATİH TEKKE'NİN 61. MAÇI
Fatih Tekke, Trabzonspor'un başında 61. resmi maçına çıktı.
Bordo-mavili kulüp de sosyal medye hesaplarından karşılaşma öncesi, "Teknik direktörümüz Fatih Tekke 61. resmi maçına çıktı. Birlikte nice zaferlere." ifadesini paylaştı.
TARAFTAR DESTEĞİNDEN YOKSUN KALDI
Trabzonspor, Ferencvaros karşısında taraftar desteğinden yoksun kaldı.
UEFA'dan aldığı 1 maç deplasmanda seyircisiz oynama cezası nedeniyle karşılaşmayı bordo-mavili taraftarlar izleyemedi.
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan ile yönetim kurulu üyeleri Macaristan'a gelerek karşılaşmayı takip etti.