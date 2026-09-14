Trabzonspor ters köşe yaptı: Sürpriz teknik direktör Galatasaray öncesi açıklanacak

Süper Lig'in 5. haftasında Konyaspor'a tek golle kaybeden Trabzonspor'da teknik direktör arayışı hızlandı.

HEDEF STEFANO PIOLI

Bordo-mavililerin Şenol Güneş ile anlaşmak üzere olduğu kaydedilirken gerçek bambaşka çıktı. Sabah'ta yer alan habere göre; Trabzonspor yönetimi, İtalyan teknik direktör Stefano Pioli üzerinde karar kıldı.

Stefano Pioli ile resmi görüşmelere başlayan yönetim, Galatasaray derbisinden önce anlaşmayı açıklamayı planlıyor.

"YABANCI OLACAKMIŞ GİBİ DURUYOR

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Yabancı teknik direktör olacakmış gibi duruyor. Bizim de çalışmalarımız o yönde" demişti.

B PLANI ŞENOL GÜNEŞ

İtalyan teknik adamdan olumsuz dönüş gelme ihtimaline karşı B planı da hazırlayan bordo-mavililer, Şenol Güneş'e yönelecek.

GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

19 Eylül Cumartesi günü Papara Park'ta oynanacak olan Trabzonspor - Galatasaray mücadelesi saat 20.00'de başlayacak.