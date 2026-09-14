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Halk TV Spor Trabzonspor ters köşe yaptı: Sürpriz teknik direktör Galatasaray öncesi açıklanacak

Trabzonspor ters köşe yaptı: Sürpriz teknik direktör Galatasaray öncesi açıklanacak

Trabzonspor teknik direktörlük görevi için Stefano Pioli ile resmi görüşmelere başladı. Bordo-mavililer anlaşmayı Galatasaray maçından önce açıklamayı planlıyor.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Trabzonspor ters köşe yaptı: Sürpriz teknik direktör Galatasaray öncesi açıklanacak

Süper Lig'in 5. haftasında Konyaspor'a tek golle kaybeden Trabzonspor'da teknik direktör arayışı hızlandı.

HEDEF STEFANO PIOLI

Bordo-mavililerin Şenol Güneş ile anlaşmak üzere olduğu kaydedilirken gerçek bambaşka çıktı. Sabah'ta yer alan habere göre; Trabzonspor yönetimi, İtalyan teknik direktör Stefano Pioli üzerinde karar kıldı.

Stefano Pioli ile resmi görüşmelere başlayan yönetim, Galatasaray derbisinden önce anlaşmayı açıklamayı planlıyor.

Trabzonspor ters köşe yaptı: Sürpriz teknik direktör Galatasaray öncesi açıklanacak - Resim : 1

"YABANCI OLACAKMIŞ GİBİ DURUYOR

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Yabancı teknik direktör olacakmış gibi duruyor. Bizim de çalışmalarımız o yönde" demişti.

B PLANI ŞENOL GÜNEŞ

İtalyan teknik adamdan olumsuz dönüş gelme ihtimaline karşı B planı da hazırlayan bordo-mavililer, Şenol Güneş'e yönelecek.

GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

19 Eylül Cumartesi günü Papara Park'ta oynanacak olan Trabzonspor - Galatasaray mücadelesi saat 20.00'de başlayacak.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Trabzonspor Galatasaray
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