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Halk TV Spor Trabzonspor Salah'la anlaşmaya vardı: Transferin önünde tek bir engel kaldı

Trabzonspor Salah'la anlaşmaya vardı: Transferin önünde tek bir engel kaldı

Trabzonspor ile Mohamed Salah, 2 yıllık sözleşme için anlaşmaya vardı. Son 1 maddenin bordo-mavililerce onaylanmasının ardından imzalar atılacak.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Trabzonspor Salah'la anlaşmaya vardı: Transferin önünde tek bir engel kaldı

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'a Mohamed Salah'tan cevap geldi.

MOHAMED SALAH'LA ANLAŞMAYA VARILDI

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Mısırlı futbolcu, Trabzonspor'un teklifini kabul etti. Taraflar, 2 yıllık anlaşma için el sıkıştı. Bordo-mavililer, oyuncuya yıllık 17 milyon euro maaş ödeyecek. Anlaşmada ayrıca bonuslar da yer alacak.

Trabzonspor Salah'la anlaşmaya vardı: Transferin önünde tek bir engel kaldı - Resim : 1

İMZALAR İÇİN SON 1 MADDENİN ONAYI BEKLENİYOR

Haberde resmi imzaların atılması için anlaşmadaki bir maddenin Trabzonspor yönetimi tarafından onaylanmasının beklendiği ifade edildi.

BEŞİKTAŞ MASADAN KALKTI

Bordo-mavililerden önce Beşiktaş, oyuncu ile görüşmelerde bulunmuş olsa da istenen imaj hakkı ve forma satışlarından pay nedeniyle anlaşmaya varılmadı.

Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen düzenlediği basın toplantısında Mohamed Salah'ın taleplerini kabul etmediklerini ve transferi rafa kaldırdıklarını belirtti.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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