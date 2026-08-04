Trabzonspor Salah'la anlaşmaya vardı: Transferin önünde tek bir engel kaldı

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'a Mohamed Salah'tan cevap geldi.

MOHAMED SALAH'LA ANLAŞMAYA VARILDI

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Mısırlı futbolcu, Trabzonspor'un teklifini kabul etti. Taraflar, 2 yıllık anlaşma için el sıkıştı. Bordo-mavililer, oyuncuya yıllık 17 milyon euro maaş ödeyecek. Anlaşmada ayrıca bonuslar da yer alacak.

İMZALAR İÇİN SON 1 MADDENİN ONAYI BEKLENİYOR

Haberde resmi imzaların atılması için anlaşmadaki bir maddenin Trabzonspor yönetimi tarafından onaylanmasının beklendiği ifade edildi.

BEŞİKTAŞ MASADAN KALKTI

Bordo-mavililerden önce Beşiktaş, oyuncu ile görüşmelerde bulunmuş olsa da istenen imaj hakkı ve forma satışlarından pay nedeniyle anlaşmaya varılmadı.

Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen düzenlediği basın toplantısında Mohamed Salah'ın taleplerini kabul etmediklerini ve transferi rafa kaldırdıklarını belirtti.