Trabzonspor Reis'i geri getirmek için Bulgaristan'a gitti

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Fatih Tekke ile yollarını ayıran Trabzonspor’da teknik direktör gelişmesi yaşandı.

Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre; Trabzonspor, teknik direktör Thomas Reis için teklif yaptı.

Başkan Ertuğrul Doğan’ın anlaşmanın bugün tamamlanması ihtimaline karşı özel jetini Bulgaristan’a gönderdiği ve anlaşmanın bitmesi halinde Reis’in 24 saat içinde Trabzon’a getirilmesinin planlandığı ifade edildi.

REIS’İ GETİRMEK İÇİN BULGARİSTAN’A GİTTİ

Trabzonspor Başkan Yardımcısı İbrahim Şahinkaya, Thomas Reis'i getirmek için Bulgaristan'a gitti.

EKİBİNDEKİ İKİ KİŞİYLE TRABZON’A GELİYOR

Gazeteci Hasan Tuncel’in haberine göre; Thomas Reis, ekibindeki iki kişi ile Trabzon’a geliyor.

Hüseyin Çimşir ve Ergin Keleş’in ekipte olacağı belirtildi.

52 yaşındaki teknik direktörün kente gelerek yönetim ile son görüşmeleri yapacağı vurgulandı.

SAMSUNSPOR'U ÇALIŞTIRDI

Thomas Reis, daha önce Süper Lig'de Samsunspor'u çalıştırdı.

Samsunspor'un başında 52 maça çıkan Reis, 52 lig maçında 25 galibiyet, 14 beraberlik ve 13 mağlubiyet aldı.