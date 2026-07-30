Trabzonspor milli futbolcuyu resmen açıkladı

Trabzonspor Kadın Futbol Takımı, orta saha oyuncusu Jae-Eun Song'u renklerine bağladı.

Kulübün açıklamasında, "Kadın Futbol Takımımız, Güney Kore Kadın Milli Futbol Takımı'nda yer alan 29 yaşındaki futbolcu Jae-Eun Song'u kadrosuna kattı." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, milli sporcunun 17 numaralı formayı giyeceği belirtildi.

JAE-EUN SONG KİMDİR?

3 Nisan 1997 doğumlu futbolcu, futbola Güney Kore'de başladı. Oju Ortaokulu ve Dongsan Lisesi'nin ardından eğitimini Korea University'de sürdüren Song, üniversite kariyerinde takım kaptanlığı yaptı. Başarılı orta saha oyuncusu, 2020 yılında düzenlenen Kore Kadın Futbol Federasyonu Sonbahar Şampiyonası'nda En Değerli Oyuncu (MVP) ödülünü kazanarak dikkatleri üzerine çekti.

Profesyonel kariyerine 2021 yılında Suwon FC Women formasıyla adım atan Jae-Eun Song, kısa sürede takımın vazgeçilmez isimlerinden biri oldu. Dört sezonda 100'ün üzerinde resmi maça çıkan deneyimli orta saha, mücadeleci yapısı ve top kullanma becerisiyle öne çıktı. Song, Suwon FC Women ile 2023 sezonunda lig ikinciliği, 2024 sezonunda ise WK League şampiyonluğu yaşadı.

2025 yılında ilk kez Güney Kore Kadın A Milli Takımı'na davet edilen Song, gösterdiği performansın ardından milli takım formasını giymeye başladı. Deneyimli futbolcu, 2026 AFC Kadınlar Asya Kupası kadrosunda da yer alarak ülkesini uluslararası arenada temsil etti.

2026 sezonu başında Gangjin Swans'a transfer olan Jae-Eun Song, ardından kariyerini Avrupa'da sürdürme kararı aldı. Trabzonspor'un transfer hamlesiyle Türkiye'ye gelen Güney Koreli orta saha, dinamik oyun yapısı, yüksek mücadele gücü ve savunma-hücum geçişlerindeki etkinliğiyle dikkat çekiyor.

Yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen Trabzonspor Kadın Futbol Takımı, Jae-Eun Song'un tecrübesi ve uluslararası birikimiyle orta sahadaki rekabeti artırmayı hedefliyor. Bordo-mavili taraftarlar ise Güney Koreli futbolcunun takıma sağlayacağı katkıyı merakla bekliyor.