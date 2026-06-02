Trabzonspor küme düşünce Tsygankov'u istedi

Trabzonspor yeni sezon transfer çalışmalarına hız verdi. 28 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun, Girona’nın ligde yaşadığı sürecin ardından ayrılık kararı aldığı ve bordo-mavili ekibin teklifine sıcak baktığı öne sürülüyor. İlk temasların gerçekleştiği, oyuncunun kariyerine üst seviyede devam etmek istediği ve Trabzonspor seçeneğine olumlu yaklaştığı iddia edildi.

Bonservis Pazarlığı Devam Ediyor

Tsygankov’un güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösteriliyor. Takımı küme düşen Girona ile 2027’ye kadar sözleşmesi bulunan futbolcu için Trabzonspor yönetiminin pazarlık sürecinde kulübün durumunu avantaj olarak kullanmayı planladığı belirtiliyor. Bordo-mavililer, transferi daha düşük maliyetle sonuçlandırmayı hedefliyor.

ÇOK YÖNLÜ HÜCUM OYUNCUSU

Sol ayağını etkili kullanan Tsygankov, sağ kanat dışında 10 numara ve sol kanatta da görev yapabiliyor. Hızı, teknik kapasitesi ve oyun görüşüyle dikkat çeken futbolcu, modern hücum oyuncusu profiline uygun özellikleriyle öne çıkıyor. Teknik heyetin, oyuncunun çok yönlü yapısını önemli bir avantaj olarak gördüğü ifade ediliyor.

MİLLİ TAKIM TECRÜBESİ VAR

Ukrayna Milli Takımı’nda 65 kez forma giyen Tsygankov, 13 gol ve 8 asistlik katkı sağladı. Kariyerinin en yüksek piyasa değerine 2024 yılında 30 milyon euro ile ulaşan yıldız, Avrupa futbolunun dikkat çeken kanat oyuncuları arasında gösteriliyor.

Trabzonspor’un transferi sonuçlandırması halinde, hücum hattında önemli bir kalite artışı yaşanması bekleniyor.





