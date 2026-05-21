Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Spor Trabzonspor kafilesi final için Antalya'da: 2 eksik

Trabzonspor kafilesi final için Antalya'da: 2 eksik

Türkiye Kupası finalinde Konyaspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, maçın oynanacağı Antalya'ya özel uçakla gitti. Bordo-mavililerin kadrosunda 2 eksik bulunuyor.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Trabzonspor kafilesi final için Antalya'da: 2 eksik

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Konyaspor ile yapacağı maç için özel uçakla Antalya'ya gitti.

Bordo-mavililer, maçın hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde yaptığı antrenmanla tamamladı.

TRABZONSPOR'DA 2 EKSİK

Halk TV'yi güvenilir kaynağınız olarak eklemek için tıklayın

Daha sonra Trabzon Havalimanı'ndan özel uçakla Antalya'ya giden kafilede sakatlıkları bulunan Okay Yokuşlu ve Arseniy Batagov yer almadı.

Bordo-mavililerin kafilesinde şu futbolcular bulunuyor:

Andre Onana, Onuralp Çevikkan, Ahmet Doğan Yıldırım, Erol Can Çolak, Stefan Savic, Chibuike Nwaiwu, Taha Emre İnce, Mustafa Eskihellaç, Wagner Pina, ⁠Mathias Lovik, Benjamin Bouchouari, Tim Jabol Folcarelli, Christ Inao Oulai, Salih Malkoçoğlu, Ozan Tufan, Boran Başkan, Onuralp Çakıroğlu, Ernest Muçi, Anthony Nwakaeme, Oleksandr Zubkov, Felipe Augusto, Umut Nayir, Paul Onuachu (AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro