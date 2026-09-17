Trabzonspor istemedi: Milli takıma seçildi

Trabzonspor'un kiralık gönderdiği genç oyuncuya milli davet!

Trabzonspor'un sezon başında 2. Lig ekiplerinden Sebatspor'a 1 yıllığına kiralık olarak gönderdiği genç futbolcu, U19 Milli Takımı'nın aday kadrosuna davet edildi.

U19 MİLLİ TAKIMI'NA DAVET EDİLDİ

U19 Milli Takımı'nın aday kadrosu, Teknik Direktör Uğur İnceman tarafından açıklandı. Trabzonspor'un sezon başında Sebatspor'a kiraladığı genç futbolcu da kadroda kendisine yer buldu.

Forvet bölgesinde Thierry Henry Karadeniz, milli takım aday kadrosunda hücum oyuncuları arasında yer aldı. Böylece Sebatspor'da sezonu kiralık olarak geçiren futbolcu, kulüp kariyerinin yanı sıra milli takım seviyesinde de forma şansı elde etti.

TRABZONSPOR'DAN SEBATSPOR'A KİRALANDI

Trabzonspor, Karadeniz'i daha fazla süre alarak deneyim kazanması amacıyla sezon başında Sebatspor ile kiralık transfer konusunda anlaşmaya vardı. Yapılan anlaşma kapsamında oyuncu, 2026-2027 sezonunun sonuna kadar Sebatspor forması giyecek.

SEBATSPOR'DA FORMA GİYİYOR

Sebatspor'da forma giyerek düzenli futbol oynama fırsatı bulan genç forvet, sezon boyunca performansını geliştirmeyi hedefliyor.

U19 Milli Takımı'ndan gelen davet ise Henry Karadeniz'in kariyerinde önemli bir adım olarak öne çıkması bekleniyor. Milli takım kampında teknik heyetin gözü önünde olacak forvet, aday kadroda kendisini gösterme fırsatı yakalayacak.

SEZON SONUNDA TRABZONSPOR'A DÖNECEK

Sebatspor'daki kiralık sözleşmesinin sezon sonunda tamamlanmasının ardından genç futbolcunun Trabzonspor'a dönmesi bekleniyor.