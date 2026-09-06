Trabzonspor Gençlerbirliği'ne fark attı: Rahat kazandı
Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor, sahasında karşılaştığı Gençlerbirliği'ni farklı yendi.
Trabzonspor, Süper Lig'in 4. haftasında evinde Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi.
Papara Park'ta oynanan mücadele, bordo-mavililerin 5-0'lık galibiyeti ile tamamlandı.
Trabzonspor'a 3 puanı getiren golleri 5. ve 22. dakikalarda Onuachu, 14. dakikada penaltıdan Salah, 59. dakikada Ernest Muçi ve 78. dakikada Franculino attı.
GENÇLERBİRLİĞİ İLK YENİLGİSİNİ ALDI
Bu sonuçla Trabzonspor, puanını 7 yaparak 4. sıraya yükseldi.
Gençlerbirliği ise bu sezonki ilk yenilgisini alarak 7 puanla 6. sıraya geriledi.
MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR
5. dakikada Trabzonspor, ilk atağında golü buldu. Aral Şimşir'in soldan ortasında arka direkte yükselen Onuachu'nun kafa vuruşunda top, sağ üst köşeden filelere gitti: 1-0.
12. dakikada Nwaiwu, ceza alanı içinde topa vururken Fıratcan Üzüm'ün müdahalesi sonrası yerde kaldı. Bir süre devam eden oyunu karşılaşmanın hakemi Çağdaş Altay, Video Yardımcı Hakem sisteminden gelen uyarıyla durdurdu. Daha sonra pozisyonu izleyen Altay, penaltı noktasını gösterdi. 14'üncü dakikada Onuachu'nun bıraktığı penaltıyı kullanan Muhammed Salah, topu kaleci İrfan Can Eğribayat'ın solundan filelere yolladı: 2-0.
20. dakikada Traore'nin şutunda kaleci Onana sağ tarafına gelen topu yatarak çeldi.
22. dakikada Trabzonspor farkı 3'e yükseltti. Pina'nın sağdan yerden ortasında savunmanın müdahale edemediği topu Onuachu, yerden bir vuruşla filelerle buluşturdu: 3-0.
27. dakikada Aral Şimşir'in pasında ceza alanı sol çaprazında Muçi'nin şutunda kaleci İrfan Can Eğribayat, topu kornere çeldi.
30. dakikada Diabate'nin ceza yayı üzerinden şutunda, kaleci Onana topu çeldi.
33. dakikada soldan ceza alanına giren Aral Şimşir'in şutunda top yan direkten döndü. Daha sonra savunma topu kornere gönderdi.
38. dakikada sağdan ceza alanına giren Oğulcan Ülgen'in şutunda, kaleci Onana yatarak topu çeldi.
43. dakikada sakatlanan Onuachu'nun yerine Dju oyuna dahil oldu.
45. dakikada orta alanda savunmanın arkasında aldığı topla ceza alanına girerek kaleci İrfan Can Eğribayat ile karşı karşıya kalan Dju'nun şutunda meşin yuvarlak, İrfan Can'dan döndü.
Karşılaşmanın ilk yarısı, Trabzonspor'un 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.
54. dakikada sağ kanattan yapılan ortada Onana'nın çeldiği top Tongya'nın önüne düştü. Bu futbolcunun şutunda Savic, çizgi üzerinden kafayla meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
59. dakikada Trabzonspor, dördüncü golünü buldu. Salah'ın sol taraftan pasında ceza alanı içinde Muçi, yerden dokunarak topu filelere gönderdi: 4-0.
62. dakikada Gouveia'nın ceza alanı sol çaprazından şutunda kaleci Onana'yı geçen top direkten döndü.
69. dakikada Pina'nın pasında yakın mesafeden Dju'nun şutunda, kaleci İrfan Can Eğribayat tehlikeyi önledi.
78. dakikada Trabzonspor, skoru 5-0'a getirdi. Sağdan Ozan Tufan'ın ortasında savunmada Luis'in hatalı pasında Dju, yerden bir vuruşla topu filelere yolladı.
89. dakikada Salah'ın ceza alanı sağ çaprazından şutunda, kaleci İrfan Can Eğribayat yatarak topu çeldi.
Trabzonspor, karşılaşmadan 5-0 galip ayrıldı.