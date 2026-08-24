Trabzonspor Fabinho transferini açıkladı: Alacağı maaş belli oldu

Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Mohamed Salah transferiyle dikkatleri üzerine çeken bordo-mavililer şimdi de Fabinho'yu renklerine bağladı.

2 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI

Trabzonspor'dan KAP'a yapılan açıklamaya göre; Brezilyalı futbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzalandı. Oyuncu, yıllık 600 bin euro maaş ve 1.4 milyon euro imza ücreti kazanacak.

Trabzonspor'un açıklaması şu şekilde:

Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Fabio Henrique Tavares ile 2 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya, her bir futbol sezonu için, 2 milyon 600 bin avro garanti ücret ve 1 milyon 400 bin avro imza ücreti ödenecektir.

AL ITTIHAD FORMASI GİYİYORDU

Fabinho geçtiğimiz sezon Suudi Arabistan Pro Ligi ekiplerinden Al Ittihad'da forma giydi.