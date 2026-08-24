Trabzonspor Fabinho transferini açıkladı: Alacağı maaş belli oldu
Trabzonspor, Fabinho ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Brezilyalı futbolcu yıllık 2 milyon euro kazanacak.
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Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Mohamed Salah transferiyle dikkatleri üzerine çeken bordo-mavililer şimdi de Fabinho'yu renklerine bağladı.
2 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI
Trabzonspor'dan KAP'a yapılan açıklamaya göre; Brezilyalı futbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzalandı. Oyuncu, yıllık 600 bin euro maaş ve 1.4 milyon euro imza ücreti kazanacak.
Trabzonspor'un açıklaması şu şekilde:
Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Fabio Henrique Tavares ile 2 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya, her bir futbol sezonu için, 2 milyon 600 bin avro garanti ücret ve 1 milyon 400 bin avro imza ücreti ödenecektir.
AL ITTIHAD FORMASI GİYİYORDU
Fabinho geçtiğimiz sezon Suudi Arabistan Pro Ligi ekiplerinden Al Ittihad'da forma giydi.
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi