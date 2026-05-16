Trabzonspor Ernest Muçi'nin bonservisini aldı

Trabzonspor, sezon başında Beşiktaş'tan kiralık olarak kadrosuna kattığı Ernest Muçi'nin bonservisini aldı.

Trabzonspor'da Ernest Muçi belirsizliği son buldu.
Bordo-mavililer, Arnavut futbolcunun bonservisini Beşiktaş'tan aldı.
Muçi Trabzonspor forması giymeye devam edecek.

OPSİYON DEVREYE GİRDİ

HT Spor’un haberine göre; Trabzonspor, Beşiktaş’ın bonservis konusunda indirime gitmemesi üzerine sözleşmede yer alan satın alma opsiyonunu devreye sokma kararı aldı.
Trabzonspor, Ernest Muçi için Beşiktaş'a 8.5 milyon euro ödeme yapacak.
Bordo-mavililer, bonservis bedelini 5 taksit halinde Beşiktaş'a ödeyecek.

SEZON BAŞINDA AÇIKLAMIŞTI

Trabzonspor, sezon başında Ernest Muçi'nin sözleşme şartlarını KAP'a bildirmişti.
Açıklamada, “Profesyonel futbolcu Ernest Muçi'nin, Kulübümüze, satın alma opsiyonlu olarak 2025-2026 futbol sezonu için geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Beşiktaş A.Ş.'ye, kiralama bedeli olarak 3 (Üç) taksit halinde 1.000.000.-EUR+KDV ödeme yapılacaktır. Satın alma opsiyonunun kullanılması halinde Beşiktaş A.Ş.'ye, 5 (Beş) taksit halinde 8.500.000.-EUR+KDV tutarında kesin transfer bedeli ödenecektir. Kamuoyuna duyurulur.” ifadeleri yer almıştı.
KAP'a göre Muçi, Trabzonspor'a 2029 yılına kadar sözleşme imzalayacak.

