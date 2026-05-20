Trabzonspor Beşiktaş'tan transferi açıkladı

Trabzonspor, sezon başında Beşiktaş'tan kiraladığı Ernest Muçi'nin satın alma opsiyonunu kullandığını açıkladı.

Süper Lig'de sezonun sona ermesiyle birlikte Trabzonspor, Beşiktaş'tan kiraladığı Ernest Muçi hakkında kararını açıkladı.

ERNEST MUÇİ'NİN OPSİYONU KULLANILDI

Bordo-mavililer sosyal medyadan yaptığı açıklamada Arnavut futbolcunun satın alma opsiyonunu kullandığını duyurdu.

Konuya dair yapılan açıklamada "Profesyonel futbolcumuz Ernest Muçi’nin kesin transferi konusunda, kiralama sözleşmesinde yer alan kulübümüze ait opsiyon hakkı kullanılmıştır" denildi.

8.5 MİLYON EURO ÖDENECEK

Trabzonspor, Ernest Muçi'nin transferi için Beşiktaş'a 5 taksit halinde 8.5 milyon euro ödeyecek.

34 MAÇTA 15 GOL VE 9 ASİST KAYDETTİ

25 yaşındaki futbolcu bu sezon Trabzonspor formasıyla 34 maçta forma giydi. Muçi, 15 gol ve 9 asist kaydetti.

