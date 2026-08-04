Trabzonspor 4 oyuncuyu verip transferi bitirecek

Trabzonspor'un, Gençlerbirliği'nin 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Ousmane Diabate için harekete geçtiği ifade edildi. Bordo - Mavililer, genç futbolcu için kiralık oyuncular ve nakit ödeme içeren kapsamlı bir transfer paketi hazırladı.

TEKKE'DEN TAKVİYE TALEBİ

Teknik Direktör Fatih Tekke'nin ön libero bölgesine takviye istemesinin ardından yönetimin, Gineli oyuncuyu transfer listesinin üst sıralarına aldığı belirtildi. Diabate'nin, geçtiğimiz sezon Gençlerbirliği formasıyla toplam 17 resmi maçta forma giydiği, bunların 4'ünde A takımda süre bulduğu ve sezonu 1 gol, 1 asistlik katkıyla tamamladığı kaydedildi.

4 OYUNCUYU VERİP TRANSFERİ BİTİRECEK

Transfer kulislerinde konuşulan bilgilere göre Trabzonspor, yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Rene Mitongo'yu daha fazla forma şansı bulması için Gençlerbirliği'ne kiralamayı değerlendiriyor.

4 OYUNCULU FORMÜL GÜNDEMDE

İddialara göre Trabzonspor, Rene Mitongo'nun yanı sıra Cihan Çanak, Denis Draguş ve Göktan Gürpüz'ü de kiralık olarak Gençlerbirliği'ne göndermeyi teklif edebilir. Bu oyuncuların pakete dahil edilmesiyle Diabate transferinin kolaylaştırılmasının hedeflendiği belirtiliyor.

BONSERVİSE EK OLARAK NAKİT

Trabzonspor'un, kiralık oyuncuların yanı sıra yaklaşık 2 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek anlaşmayı tamamlamayı planladığı öne sürüldü. Gençlerbirliği'nin UEFA'dan aldığı üç dönemlik transfer yasağı nedeniyle kadro takviyesinde zorlandığı, bu formülün başkent ekibi için önemli bir avantaj sağlayabileceği ifade ediliyor.

BONSERVİS BEKLENTİSİ VE REDDEDİLEN TEKLİF

Kulüpler arası pazarlıkların seyrine ilişkin dikkat çekici bir detay da ortaya çıktı. Buna göre Gençlerbirliği, daha önce İngiliz kulübü Brentford'un Diabate için yaptığı 2,5 milyon euroluk teklifi reddetmişti. Başkent ekibinin, oyuncunun bonservisinde 4-5 milyon euro seviyesinde bir rakam beklediği belirtiliyor. Diabate'nin Gençlerbirliği ile sözleşmesinin 2029 yılına kadar devam ettiği de kulüpler arasındaki pazarlık gücü açısından öne çıkan bir unsur.

DIABATE AVRUPA KULÜPLERİNİN DE TAKİBİNDE

Geçtiğimiz sezon sergilediği performansla dikkat çeken Diabate'nin, özellikle Türkiye Kupası'nda Trabzonspor'a karşı oynadığı maçın ardından bordo-mavili teknik heyetin radarına girdiği iddia edildi. Genç orta saha oyuncusunun Trabzonspor'un yanı sıra İngiltere Premier Lig'den Tottenham Hotspur ve Brentford'un da transfer listesinde yer aldığı öne sürülüyor. Diabate, performansı sayesinde geçtiğimiz haziran ayında Gine Milli Takımı'nda da ilk kez forma giymişti.