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Halk TV Spor Trabzonspor 2 transferi birden transfer etti: 3 sezondur Beşiktaş'ta forma giyiyordu

Trabzonspor 2 transferi birden transfer etti: 3 sezondur Beşiktaş'ta forma giyiyordu

Trabzonspor Basketbol Takımı, 2 transferi birden açıkladı. Bordo-mavililer, Shaquille Harrison ve Yiğit Arslan'ı kadrosuna kattı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Trabzonspor 2 transferi birden transfer etti: 3 sezondur Beşiktaş'ta forma giyiyordu

Trabzonspor Basketbol Takımı, ABD'li Shaquille Harrison ile Beşiktaş GAİN'den ayrılan Yiğit Arslan'ı transfer etti.

2 TRANSFER BİRDEN AÇIKLANDI

Bordo-mavili basketbol takımının sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, 32 yaşındaki Shaquille Harrison ve 30 yaşındaki Yiğit Arslan ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Shaquille ve Yiğit'e formamız altında başarılı bir sezon dileriz." ifadelerine yer verildi.

HARRISON NBA'DE DE FORMA GİYDİ

Kariyerinde NBA ekipleri Phoenix Suns, Chicago Bulls, Denver Nuggets, Memphis Grizzlies ve Los Angeles Lakers gibi takımlarda forma giyen oyun kurucu şutör Shaquille Harrison, son olarak Fransa liginde mücadele eden ASVEL formasını terletti.

3 SEZONDUR BEŞİKTAŞ'TA FORMA GİYİYORDU

Galatasaray, TOFAŞ, Bahçeşehir Koleji gibi takımlarda forma giyen milli basketbolcu Yiğit Arslan ise son 3 sezon Beşiktaş GAİN'de görev yaptı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Trabzonspor Beşiktaş
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