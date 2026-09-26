Trabzon’da Mohamed Salah çılgınlığı: Rakamlar inanılmaz seviyede

Trabzonspor'da Mohamed Salah transferinden sonra her alanda patlama yaşanıyor. Bordo- mavili kulüp Salah'ın meyvelerini hem sahada hem de kasada toplamaya başladı.

Bordo-mavili ekipte adeta bir fenomene dönüşen Salah, TS Club mağazalarında tarihi bir forma patlamasına yol açtı.

FORMA SATIŞLARINDA YÜZDE 152'LİK YÜKSELME

Trabzonspor taraftarı, Mısırlı yıldızın imzasının ardından lisanslı ürün mağazalarına akın etti. Geçtiğimiz yıl Eylül ayı sonunda 46 bin forma satışı gerçekleştiren Karadeniz Fırtınası, bu yıl Mohamed Salah bereketiyle aynı dönemde tam 116 bin forma sattı.

Trabzonspor böylelikle geçen yıla oranla yüzde 152’lik inanılmaz bir artış yakalandı.

Geçtiğimiz sezonun tamamında 200 bin barajına yaklaşan Trabzonspor yönetimi, bu sezon gözünü 300-350 bin minimum satış hedefine dikti.

PAPARA PARKTA KOLTUK KALMADI: KOMBİNELER TÜKENDİ

Salah etkisinden nasibini alan tek yer mağazalar olmadı. Kombine kart satışlarının açılmasıyla birlikte taraftarlar adeta kuyruğa girdi.

Bordo-mavili kulüpten gelen bilgilere göre 25 bin kombine koltuk, Salah transferinin ardından çok kısa bir süre içerisinde tamamen tükendi.

MİLLİ ARA SONRASI 3 DERBİ BİRDEN

Ekonomik olarak altın çağını yaşayan Trabzonspor'u saha içinde ise oldukça zorlu bir sınav bekliyor. Milli ara sonrasında lige dönecek olan Fırtına, üst üste 3 büyük derbi maçına çıkacağı yoğun bir fikstür periyoduna girmeye hazırlanıyor.