Torreira'ya saldırının görüntüleri ortaya çıktı

Son dakika haberi! Lucas Torreira'ya saldırıda yeni gelişme! Görüntüler ortaya çıktı.

Galatasaray’ın yıldızı Lucas Torreira, İstanbul Beyoğlu’nda bir mekan çıkışında yumruklu saldırıya uğramıştı. Olayın ardından gözaltına alınan şüpheli Yusuf Y.’nin ifadesi kamuoyuna yansıdı.

ŞÜPHELİNİN İFADESİ

Yusuf Y., sosyal medya üzerinden iletişimde olduğu İpek B. ile Torreira’nın da ilgilendiğini iddia etti.

Bu nedenle futbolcuyu sosyal medya üzerinden takip ederek AVM’ye gittiğini ve saldırıyı gerçekleştirdiğini söyledi.

Şüpheli, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Lucas Torreira’nın yumruklu saldırıya uğradığı anların görüntüleri ortaya çıktı.



TORREIRA’NIN İFADESİ

Torreira, İpek B.’nin kız arkadaşı olduğunu belirtti.

Yusuf Y. hakkında daha önce 45 günlük uzaklaştırma kararı aldırdığını açıkladı.

Uruguaylı futbolcu, şüpheliden şikayetçi oldu.

OLAYIN DETAYLARI

Saldırı sonrası Torreira’nın sol kaşı ile gözü arasında kızarıklık oluştu.

Polis, futbolcunun şoförü Eray S. (39)’nin de saldırgana yumruk attığını tespit etti.

Şüpheli Yusuf Y.’nin “kasten yaralama” suçundan 1 sabıkası bulunduğu öğrenildi.





