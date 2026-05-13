Torreira'ya saldıran şüpheliye tutuklama talebi

Son dakika haberi! Galatasaray’ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira'ya, Beyoğlu Kasımpaşa’daki bir AVM’de yumruklu saldırı gerçekleştiren şüpheliye tutuklama talebi.

Olayın ardından gözaltına alınan şüpheli Y.Y. (32), emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Lucas Torreira’ya saldırıya ilişkin soruşturmada Yusuf Yıldırım için sevk yazısı şu şekilde:

Lucas Torreira’ya yumruk attığı iddia edilen Yusuf Yıldırım’ın “Basit Yaralama” suçundan tutuklanması talep edildi.

Savcılığın sevk yazısında; olayın 12 Mayıs 2026 günü Beyoğlu’nda meydana geldiği, Torreira’nın arkadaşlarıyla bulunduğu sırada yanına gelen bir şahısla fotoğraf çektirdiği, ardından şüpheli Yusuf Yıldırım’ın oyuncunun sol tarafına yumruk attığı belirtildi.

Dosyada yer alan doktor raporunda Torreira’nın; Sol frontal saçlı deri sınırında 1 cm çapında ekimoz, Sol kaş superiorunda lateral bölgede 1 cm çapında ekimoz aldığı tespit edildi.

Savcılık sevk yazısında, şüphelinin sosyal medya üzerinden “yusufyildirm869” isimli hesabı kullandığının belirlendiği, bu hesap üzerinden Lucas Torreira hakkında “öldüreceğine dair” paylaşımlar yaptığı öne sürüldü.

Soruşturma dosyasına göre Yusuf Yıldırım’ın, Torreira’nın yaklaşık 1 yıl önce İ.P. ile birlikte çekilmiş fotoğraflarını gördüğü, bu nedenle futbolcuya karşı nefret beslediği ve sosyal medyada ölüm tehdidi içeren paylaşımlar yaptığı değerlendirildi.

Savcılık ayrıca, şüphelinin olay yerine “zarar verme amacıyla” gittiği, eylemi planlayarak gerçekleştirdiği ve serbest kalması halinde müşteki üzerinde baskı kurabileceği ya da yeni bir eylemde bulunabileceği kanaatine yer verdi.

OLAYIN DETAYLARI

Torreira, AVM’de bulunduğu sırada şüpheli Y.Y.’nin sözlü ve fiziki saldırısına uğradı.

Şüpheli, futbolcuya yumruk attıktan sonra kaçmaya çalışırken polis ekiplerince yakalandı.

Polis, olay sırasında Torreira’nın şoförü E.S. (39)’nin de ayırmak amacıyla saldırgana yumruk attığını belirledi.

TORREIRA: TANIMIYORUM

Uruguaylı futbolcu, ifadesinde saldırganı tanımadığını ve “Ne olduğunu anlamadım” dediğini aktardı.





