Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Spor Sivasspor'da seçimin tarihi belli oldu

Sivasspor'da seçimin tarihi belli oldu

Sivasspor Divan Kurulu Başkanı Ali Yavuz, Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 13 Haziran'da yapılacağını açıkladı.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Sivasspor'da seçimin tarihi belli oldu
Son Güncelleme:

1. Lig ekiplerinden Özbelsan Sivasspor Divan Kurulu Başkanı Ali Yavuz, Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 13 Haziran'da yapılacağını duyurdu.

Yavuz, BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda düzenlediği basın toplantısında, bayram sonrasındaki "sessizliğin" kamuoyunda eleştirilere neden olduğunu söyledi.

"MADDİ İMKANSIZLIKLAR YAŞANIYOR"

Eleştirilere saygı duyduklarını aktaran Yavuz, "Herkesle görüştük. Hiç kimsenin kafasının arka planında Sivasspor'a dair bir durum yok. Sivas'ta böyle bir imaj oluştu. Sivasspor, şu anda sıkıntılı bir süreç ve maddi imkansızlıklar yaşıyor. Bu gerçeği de hepimiz görüyoruz." dedi.

"350 MİLYON LİRA BORÇ VAR"

Divan olarak kendilerinin ve kurumsal yapının çalıştığına, ödemelerin yapıldığına dikkati çeken Yavuz, "İsmet Taşdemir ile yollar ayrıldı. Bu ayrılış Sivasspor'un menfaati icabı yapıldı. Sivasspor'un şu anda bu paraları vermesi mümkün değil. Yani Sivasspor'un yeni bir yapılanmaya ihtiyacı var. Bazı yüklerden takımı kurtarmaya çalışıyoruz. Yürütebilir bir Sivasspor olsun istiyoruz. Stres içerisinde çalışıyoruz ama bir sonuca varacağız. 13 Haziran günü saat 18.00'de kongremizi gerçekleştireceğiz. Sivasspor'a talip var. Borç sıkıntısından dolayı talip olanlar cesaret edemiyor. Sivasspor'un şu anda 350 milyon lira borcu var." diye konuştu.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Toprak Razgatlıoğlu Motosiklet
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro