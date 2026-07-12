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Toprak Razgatlıoğlu 15. sırada bitirdi

İspanyol Marc Marquez, MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 11. etabı Almanya Grand Prix'sinde 1. oldu. Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu ise yarışı 15. bitirdi.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Toprak Razgatlıoğlu 15. sırada bitirdi

MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 11. etabı Almanya Grand Prix'sini, Ducati Lenovo takımından İspanyol Marc Marquez birinci sırada bitirdi.

Sezonun 11. yarışı Almanya'nın Chemnitz kentindeki 3,67 kilometrelik Sachsenring Pisti'nde 30 tur üzerinden gerçekleştirildi.

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Marc Marquez, yarışı 40.53.148'lik derecesiyle ilk sırada tamamladı. SuperFile Trackhouse takımından Japon Ai Ogura ikinci, aynı takımdan İspanyol Raul Fernandez üçüncü sırayı aldı.

TOPRAK RAZGATLIOĞLU 15. OLDU

Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu (Prima Pramac Yamaha), yarışı 15. sırada tamamladı.

Sezonun 12. etabı Büyük Britanya Grand Prix'si 7-9 Ağustos'ta koşulacak.

İŞTE PİLOTLAR KLASMANINDA İLK 5 SIRA

MotoGP Dünya Şampiyonası'nda pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

  • 1. Jorge Martin (İspanya): 208
  • 2. Ai Ogura (Japonya): 194
  • 3. Marc Marquez (İspanya): 190
  • 4. Marco Bezzecchi (İtalya): 186
  • 5. Fabio Di Giannantonio (İtalya): 184
  • 21. Toprak Razgatlıoğlu (Türkiye): 12 (AA)
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Toprak Razgatlıoğlu Motosiklet
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