TFF'ye resmi başvuru: Süper Lig tescil edilmesin

Süper Lig'de küme düşen Kayserispor'dan flaş bir hamle geldi.

Kayserispor, haklarında soruşturma bulunan 33 kulüp yöneticisinin PFDK'ya sevk edilmesi, şartların oluşması durumunda puan silme ve küme düşürme yaptırımlarının uygulanması, aynı idari yapı altında bulunduğu değerlendirilen kulüpler yönünden TFF Statüsü'nün işletilmesi talebiyle TFF'ye resmi başvuru yaptı.

KAYSERİSPOR'UN AÇIKLAMASI

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

''KAYSERİSPOR FUTBOL A.Ş. OLARAK;

2025-2026 sezonunda Türk futbolunda ortaya çıkan bahis soruşturmaları, müsabaka güvenliğini ihlal iddiaları, kulüp yöneticilerine yönelik adli süreçler, tutuklamalar, kayyum ve TMSF uygulamaları karşısında;

Süper Lig sonuçlarının mevcut haliyle tescil edilmemesi,

Haklarında soruşturma bulunan 33 kulüp yöneticisinin ivedilikle PFDK’ya sevk edilmesi,

Şartların oluşması halinde puan silme ve küme düşürme yaptırımlarının uygulanması,

Aynı idari yapı altında bulunduğu değerlendirilen kulüpler yönünden TFF Statüsü’nün işletilmesi talebiyle Türkiye Futbol Federasyonu’na resmi başvuruda bulunulmuştur.

Türk futbolunda; Aynı fiiller nedeniyle futbolculara ağır cezalar verilirken, kulüp başkanları ve üst düzey yöneticiler hakkında disiplin süreçlerinin işletilmemesi kabul edilemez.

Adil rekabet, eşitlik ve sportif dürüstlük herkes için aynı şekilde uygulanmalıdır.

Kayserispor, yalnızca kendi hakkını değil; Türk futbolunda bozulan sportif adaletin yeniden tesis edilmesini talep etmektedir.

Dilekçemiz bugün itibarıyla Türkiye Futbol Federasyonu’na resmen sunulmuştur.

Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz''